Le pagelle di Piantanida: Carboni "cancella" Correa, Asllani 66 risposte uguali

Bene, bene, bene, bene. Siamo in quel periodo dell’anno in cui ci si siede davanti ad un falò per capire se il rapporto di coppia tra Federico e il miglior esterno sinistro della Serie A possa continuare. Sono i tifosi dell’Inter che, traditi nell’azione dell’1-0 dei giapponesi, chiedono un confronto immediato: Temptation Dimash.