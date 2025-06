Mondiale per Club: 0-0 tra River e Monterrey, poker Fluminense

RIVER PLATE-MONTERREY 0-0

L'Inter si presenterà all'ultima e decisiva partita del gruppo E contro il River Plate da prima in classifica con 4 punti, gli stessi dei Millonarios che fanno 0-0 col Monterrey. Un pareggio che tiene tutto aperto anche peer i messicani, che avranno il vantaggio di sfidare un Urawa ormai aritmeticamente eliminato. Tra i più pericolosi a inizio partita c'è Canales, che con l'Inter aveva preso un palo. Il suo sinistro, però, trova l'opposizione di Armani, poi Arteaga manda alto sulla ribattuta. Gli argentini rispondono con la stella Mastantuono, la cui punizione è però centrale. Decisamente più clamorosa è l'azione nel recupero che vede l'ex Fiorentina Martinez Quarta sbagliare solo davanti al portiere sugli sviluppi da corner. Nella ripresa, Andrada salva su Mastantuono, poi Gattoni sbaglia per due volte a tu per tu con l'estremo difensore del Monterrey. L'ultima emozione è il secondo giallo al 92' a Castano, che si fa espellere e lascia in dieci il River: salterà l'Inter. Un pareggio che sa di beffa per i Millonarios, che potevano presentarsi al match coi nerazzurri già da qualificati. Il Monterrey, invece, deve vincere e sperare in una vittoria di una delle due rivali. Non è da escludere un arrivo di tutte e tre a 5 punti.