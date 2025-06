Il Flamengo: "Vittoria facile col Chelsea". I tifosi inglesi si arrabbiano

Un caso social scuote l'account inglese del Flamengo su X. Il club brasiliano, che ieri ha battuto 3-1 il Chelsea qualificandosi agli ottavi del Mondiale per Club, ha esultato andando forse oltre le righe: "Easy win against London Blue!". Questo post ha fatto arrabbiare i tifosi dei Blues per due motivi, il primo ovviamente nel concetto della "facile vittoria", a mò di presa in giro. E poi non è piaciuto il modo in cui è stato menzionato il Chelsea, chiamato London Blue come nei videogiochi che non hanno i diritti per usare il nome reale del club, unito a un logo che non è quello dei Blues ma proprio quello usato nei suddetti videogiochi. Leggere i commenti al post per credere...