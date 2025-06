Mondiale per Club, Flamengo-Chelsea 3-1: i carioca a un passo dagli ottavi di finale

La ripresa comincia con una clamorosa occasione per il Flamengo: fa tutto Gerson, la cui conclusione manca di pochissimo lo specchio della porta. Sul pallone non arriva per centimetri Plata, che avrebbe dovuto solo depositarla in rete. Plata è protagonista anche al 61’, quando si libera nel cuore dell’area, calcia scivolando, ma trova la straordinaria respinta in corner di Sanchez. Il lavoro ai fianchi dei rossoneri paga un minuto dopo: il cross di Plata prende in controtempo la difesa del Chelsea, che si dimentica del neo entrato Bruno Henrique, lesto a fare 1-1. I Blues sono nel pallone e al 65’ i brasiliani la ribaltano meritatamente: la sponda è di Henrique, la zampata decisiva è di Danilo. Un ritorno da titolare da protagonista per l’ex Juve. La squadra di Maresca perde completamente la testa e un paio di minuti dopo aver incassato la rimonta rimane anche in 10: follia di Jackson, appena entrato, che entra con il piede a martello su Lucas e si prende un meritato rosso diretto. A quel punto ai ragazzi di Filipe Luis si spalanca la strada per il tris, firmato da un altro neo entrato, Wallace Yan, a cui bastano pochi secondi in campo per mettere la parola fine al match. Negli ultimi minuti c’è spazio per un’occasione per parte (Gerson da un lato, Enzo Fernandez dall’altro), ma non per altri ribaltoni. Trionfa il Flamengo, che certifica lo stato di grazia delle squadre brasiliane in questo Mondiale.