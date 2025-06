Dumfries-Acuna continua sui social: dal messaggio di Denzel agli sfottò sul profilo dell'argentino

E sempre sul web, più precisamente sui relativi profili Instagram, la rivalità tra questi due giocatori ha vissuto di un ulteriore capitolo. Oltre alla scottatura per la sconfitta e l’eliminazione dal Mondiale, Marcos Acuna ha dovuto sopportare gli sfottò. Non solo i tifosi nerazzurri ma anche (anzi forse principalmente) quelli degli storici rivali del Boca, hanno tempestato l’ultimo post sul profilo dell'argentino con foto e gif di Denzel Dumfries per girare il dito nella piaga. Ma il terzino del River non è stato l'unico protagonista di questa vicenda a subire la "gogna" dei social. Anche l'esterno nerazzurro infatti ha condiviso una storia sul suo profilo in cui ha fatto intendere di aver ricevuto dei messaggi non esattamente di supporto: "Vi ringrazio per le belle risposte. Per altri... forse dovreste pensare un po' di più prima di schiacciare il tasto invio". La buona notizia è che, a meno di un incontro tra Argentina e Olanda nella prossima Coppa del Mondo, i due non si incroceranno sulla fascia per un bel po' di tempo.