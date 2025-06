Dembélé, l'abbraccio con Messi e il... bottino pieno nel dopo partita

Hanno giocato insieme al Barcellona dal 2017 al 2021. Ousmane Dembélé e Leo Messi si sono ritrovati in occasione della sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra il Psg e l'Inter Miami - vinta 4-0 dai campioni d'Europa - e abbracciati nel dopo partita. L'attaccante francese ha pubblicato poi sui social la foto del suo... bottino: maglietta, calzoncini e persino le scarpe dell'asso argentino. "Che bello rivederti, Leo, il migliore di sempre... Spero che continui a fare la storia con l'Inter Miami come in questo Mondiale per club". Dembélé si è portato a casa le maglie di altri due ex compagni del Barcellona, ​​Luis Suarez e Jordi Alba.