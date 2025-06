Del Piero, una speranza e un pronostico: "Tifo Juve ma temo passerà il Real e a trionfare sarà il Psg"

Alessandro Del Piero, intervistato dai canali della Fifa, ha parlato del Mondiale per club e delle possibilità della sua Juve contro il Real: "Sapete che il mio cuore è bianconero e lo sarà per sempre. Spero di sbagliarmi, ma per me il Real Madrid andrà avanti. Contro il Fluminense, invece, per me l’Inter andrà avanti. Poi c'è il Manchester City contro l'Al Hilal che sarà una battaglia, questo è sicuro. Credo comunque che comunque il City arriverà ai quarti. Per quanto riguarda la finale penso che ci saranno i campioni d'Europa del Psg, mentre dall'altra parte il Manchester City. La vincitrice finale sarà... la Juventus! Credo che non possa succedere. Questo è il mio sogno, ma per me vincerà il Psg".