Mondiale per Club, il Supercomputer calcola i favoriti per il titolo: Inter dietro solamente a Psg e City

È l'Inter di Chivu la prima rivale di Psg e Manchester City per la conquista del Mondiale per Club. Questo, almeno, è ciò che dice il Supercomputer di Opta, che analizzando i dati delle performance di ogni squadra (oltre ovviamente agli accoppiamenti) calcola le relative probabilità di successo: i campioni d'Europa in carica hanno il 20,6% di probabilità di alzare il trofeo, mentre la squadra di Guardiola si ferma al 20,4%. In terza piazza, anche se con un certo distacco, ci sono proprio i nerazzurri, con il 12,4% di probabilità. Davanti a corazzate come Bayern Monaco (11,3%) e Real Madrid (9,7%). Intanto qualificazione ai quarti di Lautaro e compagni sembra essere quasi una formalità, visto che le loro chance di passare la prima fase a eliminazione diretta sono dell'84,4%, contro il 15,6% del Fluminense.