La Fifa esalta il Mondiale per Club: "Competizione che mancava. Sarà qualcosa di epocale"

L'introduzione del nuovo Mondiale per Club ha fatto molto discutere. In un periodo storico in cui il calendario dei calciatori è già pesantemente ingolfato, aggiungere altre partite non è sembrata una grande idea agli occhi di molti. Ma Gai ci tiene a specificare che le responsabilità per l'elevato numero di impegni non sono della Fifa: "Si gioca troppo? Come Fifa siamo responsabili dell'1 per cento del totale delle partite, siamo più spettatori che attori. Inoltre, se guardiamo ai minuti, si giocava molto di più negli anni Settanta rispetto ad adesso, anche per le rose ridotte". Poi il Business Officer Fifa batte sulla recente abitudine dei grandi club di impegnarsi in lunghe tournée estive molto lucrative ma molto poco funzionali per la preparazione atletica delle squadre: "Se non ci fosse il Mondiale per club avremmo tutti i grandi club in America a giocare partite amichevoli per aumentare la loro visibilità. Tutto quello che è nuovo e modifica le abitudini è sempre oggetto di critica e di analisi, il mondo dello sport si evolve di pari passo col mondo dell'intrattenimento. Questo non vuole dire perdere il contatto con la tradizione".