Nuova regola Ifab contro i portieri, calcio d'angolo agli avversari per punire le perdite di tempo

Una regola, in vigore dalla stagione 2025-2026, che è destinata ad arginare il prolungato possesso del pallone in mano al portiere in fasi di addormentamento del match (leggasi squadra in vantaggio nei minuti finali e perdite di tempo), ma anche per ostacolare qualsivoglia furbizia da parte degli estremi difensori, pena la concessione dell'angolo che, neanche a dirlo, porterebbe a un'occasione ghiotta per gli avversari. Prima del provvedimento, però, i portieri saranno "avvisati" dai direttori di gara, tenuti a mostrare visivamente un conto alla rovescia di cinque secondi.