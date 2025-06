Baggio regala a Messi la maglia di Usa '94 e l'argentino risponde: "Sei una leggenda!"

Quando due leggende del calcio si incontrano è una sorta di evento storico, soprattutto se sono due numeri 10 che hanno segnato le loro rispettive epoche. A Miami per il Mondiale per club, Roberto Baggio ne ha approfittato per regalare al padrone di casa Leo Messi la maglia di Usa '94, l'appuntamento negli Stati Uniti che ha visto uno dei più rappresentativi protagonisti della maglia azzurra raggiungere la finale poi persa con il Brasile.