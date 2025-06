Alla scoperta dell'Urawa Red Diamonds: il club con più Champions (e tifosi) del Giappone

I giapponesi vengono da sempre dipinti come un popolo pacato e disciplinato, ma sugli spalti del Lumen Field di Seattle i tantissimi tifosi dell'Urawa Red Diamonds hanno fatto di tutto per provare a cancellare questo luogo comune. Per tutto il match d'esordio contro il River Plate una marea rossa di oltre 5mila persone non ha mai smesso di cantare, saltare e agitarsi, tenendo testa nella partita del tifo a una curva rinomatamente calda come quella degli argentini. Uno show in tribuna che certifica come l'Urawa Red Diamonds sia una delle squadre più tifate non solo in Giappone, ma in tutta l'Asia.