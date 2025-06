Inter, Thuram a parte: anche il francese salta l'Urawa. Recuperato invece Pio Esposito

Anche Marcus Thuram assente nella seconda apparizione dell'Inter nel Mondiale per Club, sabato 21 giugno alle 21 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds con diretta su Canale 5 e in streaming sul sito. Con il francese che ha lavorato a parte dopo l'affaticamento accusato ai flessori nella giornata di ieri e verrà valutato giorno dopo giorno senza minimamente forzare i tempi onde evitare qualsiasi rischio più serio, sono altri cinque i giocatori a cui Cristian Chivu dovrà rinunciare: lavoro differenziato, infatti, anche per Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Bisseck e Zielinski. I primi tre stanno in realtà aumentando i carichi e dovrebbero tornare col River Plate, mentre il difensore tedesco e il centrocampista polacco tornerebbero a disposizione solo in caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.