Frattesi: "È l'Italia dei supereroi. Miglioro imparando da Barella"

Inizia ufficialmente la missione dell'Italia a Euro 2024: La Nazionale di Luciano Spalletti è atterrata in Germania all'aeroporto di Dortmund. La delegazione azzurra è partita alle 16.40 con un volo da Firenze, poi il trasferimento a Iserlohn sede del ritiro degli azzurri.

Davide Frattesi in gol nell'ultima amichevole prima di Euro 2024, per la Nazionale è l'uomo in più anche perché le imperfette condizioni fisiche di Barella gli spalancano le porte della titolarità contro l'Albania. Il centrocampista dell'Inter ha parole di elogio per il compagno di reparto sia in azzurro che nel club: "C'è tanto da imparare da Nicolò, di cui sono amico e vicino di posto in spogliatoio: all'inizio era un incursore, poi si è completato lavorando tanto sulla costruzione del gioco. Voglio farlo anche io". Frattesi ama i supereroi e allora fa due paragoni: "Donnarumma è Spiderman, il velocissimo Bellanova è Flash".