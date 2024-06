Euro 2024 al via: apre la Germania padrona di casa contro la Scozia

IL MATCH INAUGURALE

Come da tradizione il Paese organizzatore apre la rassegna continentale. Gli scozzesi vogliono vendere cara la pella

© Getty Images La lunga attesa è ormai finita. Prende finalmente il via Euro 2024 (14 giugno-14 luglio) questa sera alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con il match tra la Germania padrona di casa e la Scozia. L'edizione in terra tedesca sarà la 17esima della storia e dopo quella itinerante del 2020 (poi spostata al 2021 per la pandemia da Covid-19) si torna alla normalità. L'Italia è campione in carica, la Germania (insieme alla Spagna) la Nazione che ha vinti di più (3).

Pur essendo il Paese ospitante, la Germania non rientra nel novero delle favorite. Colpa dell'ultimo Mondiale disastroso con l'eliminazione al primo turno e di un Europeo, quello del 2021, terminato agli ottavi di finale contro l'Inghilterra. Per l'occasione ha fatto il suo ritorno in Nazionale Toni Kroos, che dirà addio al calcio al termine della manifestazione. Nagelsmann ha deciso di puntare su un mix di esperienza (Kroos, Gundogan, Neuer, Muller, Rudiger e Kimmich) e giovani di belle speranze (Musiala, Schlotterbeck e Wirtz).

Per la Scozia di tratta della quarta partecipazione dopo quelle del 1992, 1996 e 2020. Gli scozzesi proveranno a vendere cara la pelle, anche se non hanno mai superato la fase a gironi. Perso il bolognese Ferguson per infortunio, gli elementi più importanti restano Robertson (terzino sinistro del Liverpool), McTominay (centrocampista del Manchester United), il regista Billy Gilmour (del Brighton) e il centrale di difesa della Real Sociedad Kieran Tierney.

Dalla prima edizione del 1960 a oggi sono 10 le nazionali che hanno vinto il trofeo 'Coppa Henri Delaunay' in onore del primo segretario generale dell'UEFA e promotore della prima edizione della manifestazione: l'albo d'oro raffigura tre vittorie per la Germania (due come Germania Ovest, 1972 e 1980, e una dopo la riunificazione, nel 1996) e la Spagna (1964, 2008, 2012), due vittorie per l'Italia (1968, 2021) e la Francia (1984, 2000), una vittoria per l'Unione Sovietica (1960), la Cecoslovacchia (1976), i Paesi Bassi (1988), la Danimarca (1992), la Grecia (2004) e il Portogallo (2016).

LE PROBABILI FORMAZIONI

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. Ct. Clarke.

