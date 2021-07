Spagna, Luis Enrique: “Italia bella e divertente, sarà dura”

VERSO ITALIA-SPAGNA

Il ct delle Furie Rosse alla vigilia della sfida agli Azzurri: “La gomitata di Tassotti? Nessuna rivincita”

"Adesso si fa sempre più difficile perché incontreremo un'Italia divertente, che gioca un bel calcio in attacco e in difesa. È una squadra molto difficile, sarà una partita molto divertente e intensa, con due squadre che pensano a giocare". Così Luis Enrique, ct della Spagna, intervenuto a Sky Sport alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro gli Azzurri. Getty Images

Luis Enrique ha quindi parlato del suo forte legame con l'Italia e in particolare con la città di Roma, dove ha vissuto e lavorato: "Amo l'Italia, mi piace Roma, una città incredibile dove ho vissuto un'esperienza bellissima, seppure per un solo anno. Per me è sempre un piacere giocare contro l'Italia, lo rifaremo anche a novembre in Nations League".

Inevitabile poi ricordare l'episodio della gomitata di Tassotti ai Mondiali di Usa '94: "Ormai fa parte della mia storia sportiva. Ho avuta la fortuna di conoscere Tassotti, è una bravissima persona e non ho alcuna rivincita da prendermi", ha detto Luis Enrique.

MORENO: “NESSUNA PAURA DELL’ITALIA”

"Si confronteranno due fra le migliori Nazionali del mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo, spettacolare. Sarà stimolante e difficile per noi, ma anche per l'Italia: i dettagli possono fare la differenza. Paura della formazione azzurra? No, però la rispettiamo, perché hanno grandi calciatori e tanta esperienza. Anche noi, però, meritiamo rispetto: noi, come loro, siamo fra le quattro Nazionali migliori d'Europeo". Così Gerard Moreno, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley.

BUSTQUETS: "VOGLIAMO LA FINALE"

"Sono contento del lavoro di tutti e di come sta andando, c'è un grande entusiasmo in vista della semifinale e speriamo non sia l'ultima partita". Lo ha detto Serbi Busquets, centrocampista della Spagna, intervenuto ai microfoni di AS alla vigilia della partita contro l'Italia: "Fino ad ora abbiamo meritato di andare avanti perché siamo stati migliori degli avversari. Penso che dobbiamo crescere nei dettagli - ha aggiunto - ma l'atteggiamento, l'idea, la voglia e l'entusiasmo di questa squadra sono quelli giusti. Lotteremo per andare in finale". Parlando dell'Italia, Busquets ha dichiarato: "Loro vorranno la palla e sono capaci a tenerla perché hanno giocatori bravi come Jorginho, Verratti o Insigne. Noi cercheremo di imporci nel possesso della sfera". Busquets ha parlato anche di Bonucci e Chiellini. "Hanno molti anni di esperienza e sono molto bravi, stanno facendo bene. L'allenatore si fida di loro e anche dei compagni e stanno fornendo ottime prestazioni", ha detto il mediano el Barça.

Vedi anche Euro 2020 Spagna, Luis Enrique studia l’Italia: “Ci prepariamo al meglio”