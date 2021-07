Spagna, Luis Enrique studia l’Italia: “Ci prepariamo al meglio”

Cresce sempre più l'attesa per la semifinale di Euro 2020 tra Spagna e Italia in programma martedì sera e Luis Enrique non vuole perdere tempo. Il ct spagnolo ha approfittato del giorno di riposo concesso ai suoi giocatori, che oggi hanno pranzato tutti insieme in un ristorante per cementare il gruppo, per studiare le mosse per contrastare il gioco degli Azzurri. Eccolo, infatti, davanti ad un doppio monitor, con le immagini della sfida dell'Italia contro il Belgio: "Preparandoci al meglio", ha scritto postando un selfie su Twitter.