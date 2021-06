Italia: allenamento senza Verratti e Florenzi, ma il terzino non preoccupa

EURO 2020

Il centrocampista del Psg prosegue nel recupero dal problema al ginocchio, l'ex Roma in campo con la Turchia

In casa Italia inizia la settimana che porta all'esordio all'Europeo, venerdì all'Olimpico di Roma contro la Turchia. Ventuno i giocatori di movimento in campo, assenti solo Verratti (che prosegue la fase di recupero dopo la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro) e Florenzi (nessuna preoccupazione, solo una normale seduta di fisioterapia), oltre ai 3 portieri che hanno lavorato con il loro preparatore. Getty Images

Mancini sembra avere idee abbastanza chiare sulla formazione da mandare in campo contro Calhanoglu e compagni: in porta Donnarumma, in difesa Florenzi, Bonucci e Chiellini, a sinistra Spinazzola in vantaggio su Emerson Palmieri. A centrocampo con Barella e Jorginho ci sarà Locatelli, in avanti sono due i ballottaggi: Immobile è favorito su Belotti, Berardi su Chiesa. Sicuro del posto Insigne a sinistra.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

