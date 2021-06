Euro 2020, oggi debutta la "nuova" Spagna: big match con la Svezia

LE PARTITE DI OGGI

Si giocano anche Polonia-Slovacchia con tanti italiani in campo e Scozia-Repubblica Ceca

Quarta giornata agli Europei di calcio, con il debutto molto atteso della Spagna. Le "Furie Rosse" questa sera affronteranno la temibile Svezia nella gara clou del gruppo E. Nello stesso girone in campo anche Polonia-Slovacchia dal gusto italiano. Apre la giornata Scozia-Repubblica Ceca, seconda partita del gruppo D.

SPAGNA-SVEZIA ORE 21

Superate le difficoltà provocate da Covid e infortuni, la Spagna che l'ex tecnico della Roma Luis Enrique ha rivoluzionato comincia l'avventura continentale. Non è più targata Barcellona e Real Madrid, e a Siviglia, che sulla mappa di Euro 2020 ha preso il posto di Bilbao, riceve la Svezia. A sua volta la nazionale gialloblù è alle prese con forfait di vario tipo, Ibrahimovic in primis, ma per il ct che elimino' l'Italia dagli ultimi Mondiali, Jarne Andersson, non è il caso di fare drammi, soprattutto alla luce di quanto stava per succedere con Eriksen. "Un fatto come quello occorso a Eriksen - commenta il ct svedese - provoca sensazioni scomode. E' difficile capire le reazioni di tutti i giocatori quando succede una cosa del genere. Logicamente spero non capiti anche a noi. Ma cio' che piu' conta e' che Eriksen ora stia bene. Quanto a noi, giocheremo domani sperando che non succeda piu' nulla del genere a noi e ad altri". Al termine dell'allenamento di rifinitura, gli svedesi hanno anche omaggiato il collega danese con un messaggio di solidarietà su uno striscione ("Forza Christian!") steso davanti a tutta a squadra schierata sul prato dello stadio di Siviglia. Il capitano Sebastian Larsson ha sottolineato che "tutti i nostri pensieri e il nostro amore sono con Christian, la sua famiglia e la nazionale danese", mentre Andersson, parlando della partita, ha manifestato ottimismo, nonostante la caratura degli avversari. "Vedo i miei molto ben preparati, e abbiamo un piano tattico e mentale molto chiaro per battere la Spagna. Le critiche della stampa? Non ci faccio caso, e nemmeno i miei giocatori, che sono intelligenti". Di critiche ne ha ricevute anche Luis Enrique, ma non lo hanno turbato avendo passato ben altro nella vita. Della partita di domani dice che "la Svezia e' forte, ha gente di qualita', ma certo l'assenza di Kulusevski per loro sara' pesante. La prima partita in un torneo non e' mai facile - spiega - perche' serve a 'tastare il polso' alla competizione, e ci sono sempre molti fattori che possono determinarne l'andamento. Pero' siamo fiduciosi sul fatto di poterci esprimerci ai nostri livelli". Ma anche lui, come Andersson, dovra' far fronte della assenze. "Certo, mi avrebbe fatto piacere avere a disposizione 'Busi' (Busquets ndr) - ammette -, pero' non c'e' e comunque ho una squadra che mi piace molto e alla quale non mancano certo i leader. Lo sono anch'io, perche' se un allenatore non lo fosse sarebbe un brutto segnale". Ammette di aver il dubbio del portiere ("De Gea, Robert o Unai, uno di loro domani giocherà") e replica a chi gli da' del rivoluzionario. "Gli anni passano per tutti e i calciatori non sono eterni - le parole di Luis Enrique -. Io non pensavo a una ristrutturazione totale, ma a dei giocatori che si adattano meglio ai miei sistemi. Credo che sia venuta fuori una buona mescola". Se sia quella giusta per 'sfrecciare' stile Lewis Hamilton sul campo di una Siviglia dove fa decisamente caldo ("ma non sara' un problema") lo si capirà solo stasera.

POLONIA-SLOVACCHIA ORE 18

A gennaio ha avviato "un processo" di crescita per la nazionale della Polonia e Paulo Sousa potra' tirare un primo bilancio significativo dopo il debutto all'Europeo contro la Slovacchia. "In ogni momento della partita vogliamo essere protagonisti, su questo abbiamo lavorato nel nostro processo. Ma se si guarda sul dizionario, il processo ha un inizio ma non ha mai una fine", ha sorriso l'ex centrocampista di Juventus e Inter, che nemmeno sei mesi fa ha iniziato la nuova avventura da ct dopo un giro d'Europa in panchina che lo ha portato anche alla guida della Fiorentina. "L'obiettivo e' superare il girone: questo e' un match chiave", predica il portoghese Sousa, che non nasconde il peso dell'assenza di Milik e Piatek, ma puo' contare sempre sull'esperienza di Lewandowski e su vari talenti, anche giovanissimi come Kacper Kozlowski, centrocampista che se dovesse scendere in campo diventerebbe il piu' giovane mai schierato in un Europeo, superando l'inglese Jude Bellingham, che ha appena esordito a 17 anni e 349 giorni. Il banco di prova e' una squadra con diversi giocatori che conoscono bene la Serie A. Partendo da Milan Skriniar, che ha seguito con angoscia il drammatico malore di Christian Eriksen, suo compagno all'Inter. "È stato terribile, ora sono contento che stia bene e credo che tornera' in campo il prima possibile", ha detto il difensore, uno dei cardini della Slovacchia assieme a Juraj Kucka e al capitano Marek Hamsik, che ha smaltito un infortunio al polpaccio. "Sto bene, sono in forma e pronto a giocare. Un buon risultato per noi? Non perdere", ha dichiarato l'ex centrocampista del Napoli, alla vigilia della sfida di San Pietroburgo, dove pero' le due nazionali non hanno potuto svolgere la rifinitura, come e' stato disposto dalla Uefa per evitare di rovinare il campo. Gli slovacchi si sono allenati sul campo dello Zenit, e i polacchi sono rimasti a Danzica per tamponi (tutti negativi, ha detto il team manager Jakub Kwiatkowski) e rifinitura, poi in Russia sono stati accolti da centinaia di connazionali. "Tutti i polacchi - ha sottolineato Sousa - vogliono essere orgogliosi di noi: in tutto quello che facciamo in campo dobbiamo avere la giusta attitudine e coraggio".

SCOZIA-REPUBBLICA CECA ORE 15

Dopo piu' di due decenni di assenza, la Scozia riappare sul palcoscenico internazionale con rinnovate ambizioni, che domani a Glasgow si confronteranno con quelle della Repubblica Ceca, in una partita del Gruppo D di Euro 2020. L'ultima apparizione scozzese in un torneo internazionale risale al Mondiale 1998, concluso anzitempo, senza gloria, con la netta sconfitta (3-0) contro il Marocco. Per risalire all'ultima partecipazione alla fase finale di un Europeo, viceversa, la lancetta del tempo deve tornare indietro al 1996, anno d'esordio della Repubblica Ceca nella competizione continentale, e in cui gli scozzesi sfidarono gli inglesi e furono annichiliti da un bellissimo gol di Paul Gascoigne. Se da allora i cechi sono sempre stati presenti, gli scozzesi hanno puntualmente mancato la qualificazione. Eppure domani a Hampden Park, i padroni di casa si presentano in campo da favoriti. E non solo perche' potranno contare sul sostegno del pubblico di casa. Gli ultimi due confronti diretti, disputati lo scorso autunno per la Nations League, sono terminati con una doppia vittoria, di misura, proprio degli scozzesi, che si presentano al via reduci da una striscia di cinque partite senza sconfitte (due vittorie e tre pareggi, compreso quello in amichevole contro l'Olanda). Il ct Clarke, che vanta un passato da assistente di Jose' Mourinho ai tempi del Chelsea anche se nel frattempo i rapporti tra i due si sono decisamente raffreddati, non puo' contare su campioni di valore internazionale, soprattutto in attacco. Ma in rosa c'e' comunque un discreto numero di ottimi giocatori, soprattutto sulle fasce, a cominciare dal capitano, Andy Robertson, terzino del Liverpool, con cui ha vinto la Champions League. Nella rosa scozzese c'e' anche chi, il 30enne 'colosso' (e' alto 1.96) della difesa Declan Gallagher, nel gennaio 2017 e' tornato a giocare dopo aver scontato sedici mesi di carcere per aver picchiato a sangue con una mazza da baseball un uomo davanti a un albergo a Blantyre. Un esordio da tre punti sarebbe il miglior viatico per corroborare le ambizioni della Tartan Arms. "La Repubblica Ceca ci creera' non pochi problemi - l'ammissione di Clarke -. Ma l'aspetto positivo per me e' che chiunque schierero' dal primo minuto, so di potermi fidare al 100%. E come allenatore questo e' il massimo". Se il miglior risultato di sempre, in un campionato europeo, resta la finale raggiunta nel 1996, cinque anni fa in Francia la Repubblica Ceca e' stata sconfitta nei quarti di finale dal Portogallo. Ma di quella squadra sono rimasti solo tre giocatori, tra cui il capitano Vladimír Darida. Nei 21 confronti diretti, alle 11 vittorie scozzesi, la Repubblica Ceca puo' opporre solo otto successi, l'ultimo dei quali pero' pero' risale al 2010 (qualificazioni Euro 2012). "La Scozia e' un avversario ostico, forte fisicamente, con una buona fase difensiva - l'analisi del Ct ceco Jaroslav Silhavy -. Hanno grinta e sono aggressivi, soprattutto ripartono in contropiede molto velocemente. Nelle ultime due partite contro di loro abbiamo avuto diverse palle-gol che non siamo riusciti a sfruttare. Comunque vi ricordo che in una delle sfide di Nations League noi abbiamo giocato praticamente con la squadra B, visto che la nazionale maggiore, me compreso, era in quarantena per dei casi di Covid. Ora penso che questo terzo tentativo possa essere quello fortunato, ci conto". Ultima battuta sulla questione di inginocchiarsi o meno prima del fischio d'inizio: "non lo faremo - dice Silhavy -, perche' siamo concentrati esclusivamente sul calcio e le partite".