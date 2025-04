Eicma Riding Fest 2025, via alle prenotazioni dei turni in pista

Manca sempre meno all'Eicma Riding Fest 2025 di Misano, in scena dal 25 al 27 aprile per una tre giorni tutta all'insegna delle due ruote. Pronti? Scaldate i motori, perché è già online la piattaforma per l’acquisto dei turni prova in pista. La Track Experience è infatti l’unico contenuto a pagamento dell’appuntamento interamente dedicato ai demo ride moto gratuiti organizzato e promosso dell’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano.