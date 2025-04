A Misano l'Eicma Riding Fest 2025 per tutte le età, gli eventi e le experience per i più piccoli

HASHTAG 125

È l’area all'interno di Eicma Riding Fest 2025 dedicata ai rider più giovani e alle moto di 125 cc. L'accesso allo spazio HASHTAG 125 è gratuito ed è consentito esclusivamente dai 16 anni. I minorenni devono necessariamente essere accompagnati da almeno un genitore. Le prove si svolgono all’interno di un ampio spazio delimitato ricavato nel paddock del Misano World Circuit su un vero e proprio mini-circuito appositamente tracciato, dove i partecipanti, seguendo un rider apripista, possono testare gli ultimi modelli della gamma 125 dei vari marchi presenti. Ogni test ride ha una durata di 10 minuti ed è consentito solo agli utenti con patente A1 (o superiore) in corso di validità o in possesso di “foglio rosa”. È possibile provare fino a tre moto diverse con un criterio multi-brand, fino a esaurimento della disponibilità dei veicoli. Ai neofiti e ai maggiori di 16 anni non ancora in possesso di patente viene riservata l'esclusiva opportunità di muovere i primi passi in sella a una moto seguiti da istruttori federali qualificati, attraverso un programma che include una parte teorica e una prova pratica. Entrambe le possibilità di experience (con patente A1 e senza patente) possono essere richieste e attivate gratuitamente in loco presso i desk dei brand presenti, fino a esaurimento della disponibilità dei veicoli. Per partecipare è necessario indossare casco, guanti, scarpe chiuse e abbigliamento tecnico protettivo. Nel caso in cui non si disponga di tale abbigliamento sarà fornito gratuitamente dallo sponsor tecnico dell’area. Durante il test è assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi o inappropriati, che comporteranno l'esclusione immediata dall'evento a insindacabile giudizio degli organizzatori. Per questa experience sono previsti turni ogni 10 minuti per i giri in pista e ogni 30 minuti per le sessioni propedeutiche.