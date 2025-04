Eicma Riding Fest 2025, dove prenotare i biglietti gratis

Conto alla rovescia per l'Eicma Riding Fest 2025 a Misano, evento che dal 25 al 27 aprile emozionerà tutti gli appassionati delle due ruote. Dai grandi ai più piccoli, infatti, tutti saranno coinvolti nella tre giorni al Misano World Circuit Marco Simoncelli con un’incredibile offerta di experience per tutti i gusti e per tutte le età.