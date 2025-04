Eicma Riding Fest 2025: i giorni, gli orari e come raggiungere Misano

Come raggiungere Misano? In auto e in moto con l’Autostrada A14 Bologna/Bari/Taranto che è a sua volta collegata con le principali autostrade europee. L'uscita è quella di Cattolica. Per chi arriva è disponibile un parcheggio gratuito in Via D. Kato. Una fitta rete ferroviaria permette di arrivare anche su rotaia, con Riccione collegata con le principali destinazioni nazionali e internazionali. Dalla Stazione FS di Riccione è possibile proseguire per Misano Adriatico oppure prendere un taxi. Per chi arriva in aereo, infine, è possibile fare scalo a Bologna o Rimini.