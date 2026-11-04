Ultraviolette presenta la piattaforma VX-100, la X-47 Venom e il primo scooter con radar integrato

Narayan Subramaniam, CEO e co-fondatore di Ultraviolette, ha commentato: "EICMA 2026 segna una tappa significativa nel percorso di Ultraviolette, che si sta evolvendo da costruttore di moto ad alte prestazioni ad azienda globale di mobilità e tecnologia. Dopo il successo del lancio della F77 in Europa lo scorso anno, l'introduzione della nostra moto crossover X-47 Venom rappresenta un importante salto in avanti, che consente di fissare nuovi riferimenti in termini di prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. Con X-47 VENOM, Tesseract Maxi, Shockwave, F77 e F99 mostriamo l'ampiezza delle nostre competenze ingegneristiche e la nostra visione per il futuro prossimo della mobilità elettrica. Mentre consolidiamo la nostra presenza in Europa e ci prepariamo a espanderci in Nord America, America Latina e Sud-est asiatico, la nostra ambizione resta chiara: portare ai motociclisti di tutto il mondo tecnologia e innovazione di livello mondiale, progettate in India".



Niraj Rajmohan, CTO e co-fondatore di Ultraviolette, ha aggiunto: "Le tecnologie che presentiamo a EICMA 2026 sono il risultato di anni di ricerca mirata, rigore ingegneristico e una tensione costante verso l'innovazione. In Ultraviolette il nostro approccio è sempre stato progettare il veicolo come un unico sistema integrato, ottimizzandone prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. La X-47 VENOM incarna questa filosofia: unisce la nostra architettura VX-100 di nuova generazione e tecnologie avanzate di batteria e motore per offrire una moto più leggera, più rapida e più capace. La modularità delle nostre piattaforme ci consente di estendere questi progressi a prodotti e segmenti di veicoli futuri. La nostra ambizione è continuare a spingere più in là i limiti dell'ingegneria e sviluppare tecnologie rivoluzionarie che fissino nuovi riferimenti per la mobilità elettrica a livello globale".



X-47 Venom: la nuova generazione della mobilità elettrica ad alte prestazioni