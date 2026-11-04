Ultraviolette presenta la piattaforma VX-100, la X-47 Venom e il primo scooter con radar integrato

© Ufficio Stampa
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Ultraviolette ha presentato a EICMA 2026, a Milano, la VX-100 Architecture, la sua nuova piattaforma a 100 V, e ha lanciato la X-47 Venom, la prima moto costruita su questa piattaforma. Ha inoltre svelato per la prima volta in Europa lo scooter Tesseract Maxi. Insieme, queste novità segnano un passo avanti significativo nel percorso di Ultraviolette verso la mobilità elettrica ad alte prestazioni, unendo ingegneria intelligente, costruzione leggera e tecnologie di sicurezza avanzate per i motociclisti che chiedono di più a ogni chilometro.
Narayan Subramaniam, CEO e co-fondatore di Ultraviolette, ha commentato: "EICMA 2026 segna una tappa significativa nel percorso di Ultraviolette, che si sta evolvendo da costruttore di moto ad alte prestazioni ad azienda globale di mobilità e tecnologia. Dopo il successo del lancio della F77 in Europa lo scorso anno, l'introduzione della nostra moto crossover X-47 Venom rappresenta un importante salto in avanti, che consente di fissare nuovi riferimenti in termini di prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. Con X-47 VENOM, Tesseract Maxi, Shockwave, F77 e F99 mostriamo l'ampiezza delle nostre competenze ingegneristiche e la nostra visione per il futuro prossimo della mobilità elettrica. Mentre consolidiamo la nostra presenza in Europa e ci prepariamo a espanderci in Nord America, America Latina e Sud-est asiatico, la nostra ambizione resta chiara: portare ai motociclisti di tutto il mondo tecnologia e innovazione di livello mondiale, progettate in India".
Niraj Rajmohan, CTO e co-fondatore di Ultraviolette, ha aggiunto: "Le tecnologie che presentiamo a EICMA 2026 sono il risultato di anni di ricerca mirata, rigore ingegneristico e una tensione costante verso l'innovazione. In Ultraviolette il nostro approccio è sempre stato progettare il veicolo come un unico sistema integrato, ottimizzandone prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. La X-47 VENOM incarna questa filosofia: unisce la nostra architettura VX-100 di nuova generazione e tecnologie avanzate di batteria e motore per offrire una moto più leggera, più rapida e più capace. La modularità delle nostre piattaforme ci consente di estendere questi progressi a prodotti e segmenti di veicoli futuri. La nostra ambizione è continuare a spingere più in là i limiti dell'ingegneria e sviluppare tecnologie rivoluzionarie che fissino nuovi riferimenti per la mobilità elettrica a livello globale".
X-47 Venom: la nuova generazione della mobilità elettrica ad alte prestazioni
Ultraviolette ha lanciato la X-47 Venom, una crossover unica nel suo genere, costruita sulla nuova architettura a 100 V e sulla tecnologia di batteria SRB-11, che fonde due segmenti motociclistici distinti. Progettata per la versatilità su terreni diversi, la X-47 Venom introduce di serie anche la tecnologia radar integrata, ridefinendo sicurezza e innovazione nel motociclismo. Concepita per offrire velocità più elevate, maggiore autonomia, ricarica più rapida, sottosistemi più leggeri e un'accelerazione più pronta, la X-47 Venom rappresenta la nuova evoluzione delle moto elettriche.
Con un'autonomia urbana (ciclo WMTC) di 235 km, una potenza elettrica di picco di 30 kW (40 CV), una coppia di 550 Nm (alla ruota) e una velocità massima di 155 km/h, la X-47 Venom è pensata per i motociclisti che cercano prestazioni elevate senza rinunciare alla fruibilità quotidiana. La moto accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha un peso in ordine di marcia di 206 kg. Offre inoltre il cruise control attivabile con un pulsante, per un maggiore comfort nei lunghi tratti autostradali. È dotata anche di UV Hypersense (Radar Intelligence), a conferma dell'impegno di Ultraviolette nel portare nel segmento delle due ruote le tecnologie per il pilota di nuova generazione.
VX-100: un nuovo riferimento ingegneristico
La X-47 Venom introduce l'avanzata architettura a 100 V di Ultraviolette, progettata per offrire maggiore densità energetica, migliori prestazioni termiche e una sicurezza senza compromessi. La piattaforma integra diverse innovazioni:
Sicurezza della batteria di ispirazione aerospaziale
La X-47 Venom introduce un fusibile pirotecnico (pyro-fuse) per il pacco batteria, primo nella sua categoria, progettato per isolare il circuito in pochi microsecondi quando viene rilevato un guasto critico. Sviluppato secondo i principi di sicurezza funzionale adottati soprattutto nelle auto elettriche e con un approccio sistematico alla gestione dei rischi elettrici ed elettronici, funziona insieme a un Battery Management System (BMS) intelligente che monitora costantemente tensione, temperatura e corrente delle singole celle. I pacchi batteria Ultraviolette sono inoltre dotati di un fusibile a livello di cella per una maggiore sicurezza. Insieme, questi sistemi riflettono l'approccio di Ultraviolette, che porta nelle due ruote elettriche il rigore della sicurezza di livello automotive e un'ingegneria di ispirazione aerospaziale.
Motore UV LIGHTFURY: più leggero e più potente
La X-47 Venom è spinta dal motore elettrico da 30 kW di Ultraviolette, un ulteriore passo avanti nell'ingegneria dei powertrain elettrici sviluppata internamente. Concepito per completare l'architettura VX-100, il motore UV LIGHTFURY punta a una maggiore densità di potenza, a una massa ridotta, a minori perdite di energia e a una migliore efficienza energetica.
Con 550 Nm di coppia alla ruota, la moto garantisce un'accelerazione immediata da fermo, sorpassi sicuri e salite ripide affrontate senza sforzo. Il motore UV LIGHTFURY consente un pacchetto prestazionale più compatto e leggero, che contribuisce a una maneggevolezza più precisa e a una maggiore autonomia effettiva. Il motore integra inoltre compositi magnetici dolci (SMC).
UV Hypersense Radar Intelligence
La X-47 Venom è dotata di un radar posteriore a lungo raggio a 77 GHz di ultima generazione, in grado di monitorare una distanza fino a 200 metri. Progettato specificamente per la dinamica delle due ruote, il sistema si adatta in modo intelligente ad angoli di piega fino a 20 gradi e compensa le variazioni di rollio e beccheggio, garantendo prestazioni ottimali e piena consapevolezza della situazione in movimento. Pensato per aumentare la percezione e la sicurezza del pilota, il sistema si articola in quattro funzioni principali:
La X-47 Venom introduce inoltre il caricatore di bordo raffreddato ad aria con la più alta densità di potenza al mondo. La moto è dotata di un caricatore integrato progettato per una ricarica in corrente alternata semplice e fluida. Supportato da sistemi di sicurezza completi, tra cui una robusta protezione dalle sovratensioni, la messa a terra elettrica e il filtraggio EMI/EMC, il caricatore di bordo assicura in ogni momento una ricarica affidabile, sicura e senza pensieri. È progettato per erogare la piena potenza anche a temperature ambiente estreme, tra 45 e 50 °C.
La X-47 Venom offre inoltre:
Tesseract Maxi - lo scooter più avanzato al mondo debutta a livello globale a EICMA 2026
Ultraviolette ha presentato in anteprima mondiale a EICMA 2026 il Tesseract Maxi, un maxi-scooter dal design futuristico che unisce tecnologia d'avanguardia, sicurezza avanzata per il pilota, prestazioni accresciute per l'uso urbano e autostradale e versatilità nell'uso quotidiano.
Il Tesseract Maxi è dotato della tecnologia radar Hypersense integrata, prima nel segmento, e di un sistema dashcam integrato, abbinati agli specchietti Omnisense per abilitare rilevamento dell'angolo cieco, assistenza al cambio di corsia, assistenza al sorpasso e avvisi di collisione in tempo reale. Il controllo di trazione e la frenata rigenerativa migliorano ulteriormente sicurezza, controllo ed efficienza energetica, mentre un display TFT touchscreen da 7 pollici e gli indicatori LED multicolore integrati negli specchietti retrovisori aumentano la consapevolezza del pilota e offrono un accesso intuitivo alle informazioni del veicolo.
Alimentato da una batteria ad alta capacità da 6 kWh, il Tesseract Maxi eroga 15 kW (20 CV) di potenza elettrica di picco. La ricarica rapida consente di portare la batteria fino all'80% in meno di un'ora, per una maggiore praticità sia negli spostamenti quotidiani sia nei viaggi più lunghi. Progettato per affrontare con sicurezza condizioni stradali diverse, lo scooter ha ruote da 14 pollici, un design aerodinamico avanzato e un generoso vano sottosella da 32 litri, coniugando prestazioni, comfort e praticità.
A estenderne ulteriormente la versatilità, il Tesseract Maxi dispone di una gamma di accessori dedicati al touring, tra cui parabrezza touring, paramani, borsa posteriore e telaietti per borse laterali, che migliorano comfort, protezione e capacità di carico per i viaggi oltre la città.
SHOCKWAVE
Shockwave è una moto enduro leggera progettata e costruita con cura meticolosa per rispondere alle esigenze dei motociclisti in cerca di un'esperienza di guida entusiasmante e per riaccendere il piacere della guida. Promette lo stesso brivido iconico dell'era delle moto a due tempi, simbolo di moto leggere, divertenti e accessibili. La Shockwave eroga 505 Nm di coppia alla ruota posteriore e accelera da 0 a 60 km/h in soli 2,9 secondi. Monta inoltre una ruota anteriore a raggi da 19 pollici con pneumatico 90/90 R19 e una ruota posteriore a raggi da 17 pollici con pneumatico 110/90 R17.
Intelligenza del veicolo ed ecosistema connesso del pilota
Ultraviolette e SoundHound AI
A EICMA Ultraviolette ha inoltre messo in evidenza la partnership con SoundHound AI, leader globale nell'intelligenza artificiale vocale, per esplorare le esperienze conversazionali di nuova generazione nella mobilità elettrica. Facendo leva su una tecnologia avanzata di AI vocale, la collaborazione punta a creare un'interfaccia più intuitiva e connessa tra pilota e moto, con interazioni naturali, assistenza intelligente e maggiore accessibilità in movimento.
Ultraviolette ha mostrato come i motociclisti possano interagire in modo fluido con i propri mezzi tramite comandi vocali, ridefinendo il futuro della mobilità connessa. La dimostrazione ha illustrato diverse funzioni della moto attivabili con semplici comandi vocali. Con la frase di attivazione "Violette", il pilota può selezionare le modalità di guida, avviare la navigazione e consultare in tempo reale il manuale d'uso, ad esempio per la pressione consigliata degli pneumatici, le istruzioni di manutenzione e le guide pratiche. Sono state presentate anche funzionalità futuristiche come i controlli pre-partenza, le statistiche di guida, gli avvisi proattivi e quelli di manutenzione, tutti accessibili tramite la voce.
VIOLETTE A.I. è un assistente tecnologico a tutto tondo di Ultraviolette che arricchisce l'esperienza del pilota con la moto, durante e dopo la guida. Il sistema funziona su INTERFACE X, quadro strumenti touchscreen TFT a colori da 7 pollici ad alto contrasto, e gestisce navigazione in tempo reale, diagnostica telemetrica live, manuali d'uso digitali e comandi di sicurezza a mani libere. VIOLETTE A.I. pone le basi per l'integrazione di un'AI agentica avanzata nei veicoli elettrici ad alte prestazioni attraverso interrogazioni vocali in linguaggio naturale, e anticipa il futuro di una guida intelligente e senza distrazioni, basata su edge computing e intelligenza del veicolo.
Caschi UV futuristici con intelligenza artificiale
Nell'ambito del suo ecosistema di mobilità in espansione, Ultraviolette ha svelato tre concept di casco futuristici con intelligenza artificiale, ciascuno espressione di una visione distintiva del futuro dell'esperienza di guida.
Insieme, questi concept evidenziano l'ambizione di Ultraviolette di estendere l'innovazione oltre i veicoli e di costruire un ecosistema connesso attorno al pilota.
F77
Con il DNA dell'aviazione, la F77 è una moto elettrica dal design futuristico, con una carrozzeria dalla forte identità aerodinamica. Dotata di un powertrain che eroga fino a 30 kW di potenza di picco (9,5 kW di potenza continua), 500 Nm di coppia alla ruota e un'accelerazione da 0 a 60 km/h in 2,8 secondi, unisce prestazioni e autonomia, con una batteria da 10,3 kWh che offre fino a 231 km (autonomia urbana secondo ciclo WMTC) con una sola carica.
La F77 offre inoltre 10 livelli di frenata rigenerativa, controllo di trazione a 4 livelli, ABS a doppio canale (disinseribile), Dynamic Stability Control (DSC), illuminazione a LED, cruscotto TFT da 5 pollici e diverse modalità di guida. Con un tempo di ricarica dal 20 all'80% di 2,5 ore (con boost charger), si distingue anche per le funzioni di connettività: aggiornamenti over the air (OTA), geolocalizzazione, cronologia dei viaggi, funzione antifurto e assistenza al parcheggio, per citarne alcune.
F99
La F99 rappresenta l'apice dell'ingegneria indiana delle prestazioni elettriche, costruita su powertrain, telaio e architettura di batteria a 400 V di nuova generazione, interamente sviluppati in India. Con innovazioni all'avanguardia nel settore come un esoscheletro interamente in fibra di carbonio, un pacco batteria in fibra di carbonio e una trasmissione raffreddata a liquido, la F99 accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 10 secondi. Prima superbike elettrica indiana, detiene i record nazionali del quarto di miglio più veloce per una moto indiana, con 10,712 secondi, e della velocità massima più alta raggiunta da una moto indiana, con 258 km/h.