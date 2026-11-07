Lambretta presenta una limited edition per le serie J e X: via al countdown per l’80° anniversario

Così come per la Serie J, anche per la Serie X è prevista una speciale Limited Edition da circa 900 pezzi per X300 e X250: sono caratterizzate dal colore Crayon Grey and Black, la sella nera e il parafango di tipo fisso. La serie X rappresenta una linea di prodotto innovativa, con un design moderno che però mantiene il tipico DNA Lambretta. Comprende i modelli X300 e X250. X250 è pensato come il "veicolo ideale" della nuova generazione di appassionati di Lambretta soprattutto per un utilizzo urbano, anticipando le loro grandi aspettative in termini di qualità e design. X300 si presta a un uso a più ampio raggio. La Serie X presenta linee sportive e affusolate, che richiamano immediatamente gli stilemi tipici delle mitiche Lambrette di un tempo. Il design delle fiancate in acciaio è innovativo, con linee "a diamante" che mantengono ancora l'anima e lo spirito Lambretta, attualizzandole in una nuova veste. La strumentazione ora è TFT. Viene mantenuto il parafango fisso che è una caratteristica peculiare di Lambretta.