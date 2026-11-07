Lambretta presenta una limited edition per le serie J e X: via al countdown per l’80° anniversario

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Lambretta avvia il conto alla rovescia per l'80° Anniversario a EICMA 2026 con nuove Limited Edition per la Serie J e X e l'avvio della produzione dell'elettrico Elettra S.
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Lambretta espone ad EICMA 2026 la gamma al completo con nuovi colori, e inizia a far partire il conto alla rovescia per il suo 80° Anniversario, che si celebrerà nel 2027.
Per questa ragione il tema dell’80° Anniversario è già presente sullo stand e il logo ufficiale contraddistingue il catalogo della Gamma 2027. Proprio per rimarcare questo importante richiamo storico, sono esposte affiancate le Lambretta A e J, ovvero il primo e l’ultimo modello prodotti dal marchio italiano.
SPECIALE LIMITED EIDITION PER LE SERIE J e X
Oltre a questo avvenimento, la novità principale per EICMA 2026 è la realizzazione di una speciale Limited Edition da circa 900 pezzi per le Serie J e X. Queste Limited Edition non sono presenti fisicamente ad EICMA, ma sono già in produzione e disponibili per gli ordini.
LAMBRETTA J125-J200
Lambretta J, ovvero Junior, è uno scooter leggero, di piccole-medie dimensioni, che richiama il concetto della stessa J lanciata nel 1964.
La serie J è stata svelata proprio a Milano nel 2024 in anteprima mondiale e comprende i modelli Lambretta J125 e J200. La serie speciale Limited Edition prevede un'accattivante colorazione Cream and Black, la sella Dark Grey e il parafango fisso, con il logo 80° sulle fiancate.
Dal punto di vista tecnico, Lambretta J presenta tutte le caratteristiche distintive del brand, a partire dalla scocca in metallo per arrivare alle sospensioni, con sistema “a ruota tirata” e due ammortizzatori all’anteriore e con due ammortizzatori laterali al posteriore.
Per quanto riguarda le motorizzazioni, Lambretta J è disponibile nelle versioni J125 (124,6 cc) e J200 (174,5 cc), entrambe con un evoluto motore termico a 4 tempi, 4 valvole raffreddato a liquido. La produzione di questo modello è iniziata quest’anno.
LAMBRETTA SERIE X
Così come per la Serie J, anche per la Serie X è prevista una speciale Limited Edition da circa 900 pezzi per X300 e X250: sono caratterizzate dal colore Crayon Grey and Black, la sella nera e il parafango di tipo fisso. La serie X rappresenta una linea di prodotto innovativa, con un design moderno che però mantiene il tipico DNA Lambretta. Comprende i modelli X300 e X250. X250 è pensato come il "veicolo ideale" della nuova generazione di appassionati di Lambretta soprattutto per un utilizzo urbano, anticipando le loro grandi aspettative in termini di qualità e design. X300 si presta a un uso a più ampio raggio. La Serie X presenta linee sportive e affusolate, che richiamano immediatamente gli stilemi tipici delle mitiche Lambrette di un tempo. Il design delle fiancate in acciaio è innovativo, con linee "a diamante" che mantengono ancora l'anima e lo spirito Lambretta, attualizzandole in una nuova veste. La strumentazione ora è TFT. Viene mantenuto il parafango fisso che è una caratteristica peculiare di Lambretta.
LAMBRETTA ELETTRA S
Inizierà prossimamente la produzione di Elettra S, presentata lo scorso anno ad EICMA e derivata dalla concept svelata sempre ad EICMA nel 2023. Spinta da un motore elettrico ad alte prestazioni, unisce innovazione, fascino e cura del dettaglio, fondendo l’eleganza senza tempo di Lambretta con l’efficienza della propulsione elettrica. Un sogno su due ruote, pensato per chi ama lo stile e desidera un mezzo a zero emissioni senza rinunciare al piacere di guida.
Full Electric. Full Lambretta. Elettra S appare nella storia di Lambretta e delle due ruote come una rivoluzione silenziosa, pronta a trasportarci nel mondo che verrà. Un concentrato unico di tecnologia, stile e passione, nato per percorrere da leader le strade di domani.
Le linee tese e decise del frontale, sono perfettamente raccordate con i volumi posteriori, più morbidi ed arrotondati, omaggio alle linee delle Lambrette anni ’50. Un dialogo estetico tra passato e futuro, scandito dal personalissimo profilo sinuoso e minimalista della sella, per non dimenticare la tradizione, ma puntando decisamente a quella innovazione stilistica propria del Marchio. Il suo design non solo colpisce ed emoziona, ma interpreta la funzione in maniera brillante.
Il telaio e la ciclistica sono tradizionali, con ruote dalle dimensioni generose da 12” e la classica sospensione anteriore “a ruota tirata” con doppio ammortizzatore. La sospensione posteriore invece è completamente riprogettata con una unità monoammortizzante posizionata in maniera orizzontale sopra il motore, collegata con un braccetto al forcellone d’alluminio. Un inedito per la casa, così come altre soluzioni tecniche ed estetiche.
Offre tre modalità di guida - Eco, Normal e Sport - e un’autonomia che in modalità Eco raggiunge i 119 km. La velocità massima è di 90 km/h grazie ad un motore elettrico a magneti permanenti (PMSM), con una potenza di 3 kW continua e un picco di 5 kW. La coppia di 148 Nm assicura un’accelerazione da 0-40 km/h in 10 secondi. Il tempo di ricarica con una presa standard domestica è di circa 5 ore e 14 minuti (con una potenza di 800W). La batteria, di tipo NMC, ha un voltaggio di 72V e una capacità di 4,5kWh. Tra i punti di forza spiccano il telaio leggero di soli 131 kg, un’altezza sella adatta a tutti (780 mm), l’ampia strumentazione TFT, i gruppi ottici full LED.
Nessuna soluzione tecnica è fine a sé stessa, ogni dettaglio contribuisce a creare un modello senza confronti. Il concetto e lo sviluppo di Elettra sono opera del “design team” guidato direttamente dal Presidente Walter Scheffrahn che, da primo grande appassionato di Lambretta, ha curato in prima persona ogni singolo aspetto delle sue linee e dei suoi contenuti. Si posiziona al vertice del segmento degli scooter elettrici.
GLI ALTRI MODELLI DELLA GAMMA LAMBRETTA
Lambretta conferma la sua originalità e competitività sul mercato mondiale con una gamma completa e moderna di prodotti di alta qualità, disponibili in diverse tipologie di propulsione, cilindrate e nuovi colori alla moda. Oltre a LAMBRETTA J. LAMBRETTA X e LAMBRETTA ELETTRA S, la gamma comprende gli altri prodotti sotto elencati.
SERIE G-SPECIAL
La serie G-Special ha il suo modello di punta nella G350. Si posiziona ai vertici del mercato premium e rappresenta l'estensione di fascia alta dell'attuale gamma V-Special. Il concept e il design, a cura di Walter Scheffrahn e Peter Beselin, si ispirano ai classici design delle Lambretta del passato. È la serie con cilindrata più alta nella categoria degli scooter classici premium. Un prodotto di altissima qualità che rappresenta il modello di punta del marchio. Si presenta sul mercato come benchmark nel segmento, con caratteristiche superiori ai prodotti concorrenti.
SERIE V-SPECIAL
La gamma Lambretta, comprende la serie V-Special nelle tre cilindrate 200, 125 e 50 cc, con i veicoli V200 - V125 - V50, introdotta sul mercato sin dal 2017, ovvero in occasione del 70° Anniversario.
Con telaio semi-monoscocca in acciaio, abbina un design moderno che rivisita i classici stilemi Lambretta del passato. Abbinando classico e moderno, la strumentazione è in parte analogica e in parte LCD; i fari sono a LED, mentre i freni sono a doppio disco (con le cilindrate 125 e 200). Rappresenta il veicolo entry-level della rinnovata gamma Lambretta.
Ad EICMA 2026 sono esposti sullo stand anche due esemplari one-off della G350 nell’allestimento GT, e della X300 nell’allestimento GP.
Fedele alla sua storia, Lambretta continua a distinguersi per l’autenticità e l’attenzione al design nello scenario internazionale. I principali mercati del brand sono nel sud-est asiatico, con in primis la Thailandia, dove ha sede parte della produzione, oltre a Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam tra i Paesi principali. La distribuzione in Europa è già attiva e in via espansione, come da progetto del Presidente olandese Walter Scheffrahn, che da sempre persegue l’obiettivo di realizzare modelli che non tradiscano il DNA della Lambretta restando fedele alla sua storia e tradizione.