GOES presenta a EICMA 2026 l'ampliamento della gamma ORV TERROX

Alla presentazione del GOES TERROX 700 è seguita quella del GOES TERROX 350. Dopo essere stato mostrato come concept nel 2025, il TERROX 350 arriva ora in veste definitiva per la produzione, proponendosi come opzione d'accesso e versatile all'interno della gamma GOES. Il pacchetto di medie dimensioni unisce lavoro, divertimento, trasporto del passeggero, uso quotidiano e praticità generale in una configurazione facile da gestire. Il TERROX 350 è leggero e agile (il che si traduce in un notevole rapporto potenza-peso), mentre i severi test di durabilità ne garantiscono l'affidabilità nel tempo. Il propulsore, il telaio e l'impianto elettrico sono progettati per le condizioni più impegnative — resistendo a vibrazioni, fango, acqua e temperature estreme. Il carattere del TERROX 350 è pensato anche per essere condiviso, grazie a una sella confortevole, a un'eccellente gestione dei rumori e delle vibrazioni (NVH) e al controllo del calore nella zona delle gambe, garantendo una guida rilassata per due persone.