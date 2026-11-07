GOES presenta a EICMA 2026 l'ampliamento della gamma ORV TERROX

© Ufficio Stampa
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GOES, celebre marchio specializzato in veicoli fuoristrada (ORV) e sub-brand di CFMOTO, ha ampliato la sua ricca gamma a EICMA 2026 (in scena a Fiera Milano Rho dal 3 all'8 novembre 2026) presentando i nuovissimi GOES TERROX 700 e GOES TERROX 350.
EICMA è uno dei più grandi saloni della moto al mondo e attira a Fiera Milano oltre mezzo milione di visitatori, centinaia di espositori e migliaia di marchi per una settimana di esposizioni e innovazioni. Per l'edizione 2026, GOES — sub-brand strategico di CFMOTO dal 2024 — ha presentato in anteprima due nuovi modelli per la famiglia TERROX, portando l'intera gamma a un totale di cinque modelli distintivi.
Con una rete di oltre 1.100 concessionari in 35 Paesi e regioni in tutto il mondo, GOES si è costruita una solida reputazione globale e una forte presenza sul mercato europeo grazie ad ATV robusti, affidabili e professionali. La sua quota di mercato, unita a prodotti altamente competitivi e a una qualità riconosciuta, ha contribuito a rafforzare l'ampia portata di CFMOTO nel settore delle quattro ruote, offrendo opzioni di alto livello per le diverse esigenze dei clienti.
Davanti a un pubblico curioso a Milano, CFMOTO e GOES hanno presentato la prima delle due novità principali: il GOES TERROX 700. Si tratta di un veicolo a telaio lungo e di media cilindrata derivato dal concept G-CORE T25 presentato a EICMA 2025. Il design colpisce subito per un ATV pensato per lavori gravosi e lunghe ore in sella, ma dotato della potenza e della maneggevolezza necessarie per essere goduto anche nelle gite del fine settimana in famiglia. Il motore da 54 CV garantisce prestazioni elevate sia per il lavoro sia per lo svago, mentre la dotazione pratica include un verricello da 3.500 libbre (1.587 kg), una capacità di carico del portapacchi anteriore di 60 kg e di 110 kg per quello posteriore.
Durabilità e capacità sono due doti fondamentali, ma perderebbero di valore senza un'adeguata ergonomia: il TERROX 700 offre un'esperienza di guida comoda e controllata, dai compiti a bassa velocità fino alla guida in spazi aperti, grazie alle sospensioni anteriori e posteriori a doppio braccio ad A e agli pneumatici da 27 pollici abbinati a cerchi in alluminio beadlock da 14 pollici. Una volta a bordo, il pilota può selezionare le modalità di guida, le diverse impostazioni del servosterzo elettrico (EPS) e regolare i limiti di velocità. Con il modulo opzionale T-BOX è inoltre possibile accedere al controllo di guida Geofence personalizzabile. La completa connessione con l'ATV avviene tramite un display MMI 2.0 da 6,2 pollici con Apple CarPlay, che consente un comodo accesso alle informazioni e alle funzioni del veicolo. L'estetica rende il TERROX 700 inconfondibile, grazie a dettagli come le luci a C e l'esclusivo frontale firmato GOES, con brillanti dettagli arancioni a contrasto con gli elementi neri opachi.
Alla presentazione del GOES TERROX 700 è seguita quella del GOES TERROX 350. Dopo essere stato mostrato come concept nel 2025, il TERROX 350 arriva ora in veste definitiva per la produzione, proponendosi come opzione d'accesso e versatile all'interno della gamma GOES. Il pacchetto di medie dimensioni unisce lavoro, divertimento, trasporto del passeggero, uso quotidiano e praticità generale in una configurazione facile da gestire. Il TERROX 350 è leggero e agile (il che si traduce in un notevole rapporto potenza-peso), mentre i severi test di durabilità ne garantiscono l'affidabilità nel tempo. Il propulsore, il telaio e l'impianto elettrico sono progettati per le condizioni più impegnative — resistendo a vibrazioni, fango, acqua e temperature estreme. Il carattere del TERROX 350 è pensato anche per essere condiviso, grazie a una sella confortevole, a un'eccellente gestione dei rumori e delle vibrazioni (NVH) e al controllo del calore nella zona delle gambe, garantendo una guida rilassata per due persone.
Il TERROX 350 racchiude il linguaggio stilistico GOES in dimensioni medio-compatte. È dotato di fari a LED, display LCD da 5,9 pollici ed è disponibile nelle versioni 4x2 o 4x4.
Sotto i riflettori di EICMA era presente anche il resto della collezione GOES TERROX, arricchita da nuovi dettagli stilistici. I modelli GOES TERROX 550S e GOES TERROX 550L rappresentano due scelte ben consolidate nella fascia media. Entrambi gli ATV erogano 39 CV di potenza e 44 Nm di coppia massima. La potenza è supportata dalla stabilità dell'ampio telaio, con un'altezza minima da terra di 275 mm. L'ergonomia è studiata per offrire massimo comfort e ventilazione, e il GOES TERROX 550L è stato disegnato per garantire un'esperienza ottimale al passeggero. Oltre 100.000 km di test hanno gettato le basi per questi due modelli, garantendo una guida all'altezza delle aspettative.
Il GOES TERROX 1000 alza notevolmente la scheda tecnica, posizionandosi al vertice della gamma GOES TERROX. Il motore da 963 cc raggiunge i 90 CV e la coppia massima di 85 Nm sa regalare sia forti emozioni sia grande capacità di lavoro. Potenza ad alta resistenza, durata e fluidità di marcia (grazie al sistema CVT evoluto) sono tra le caratteristiche principali di questa ammiraglia ATV.
GOES è in piena fase di crescita: la costante attenzione nell'ascoltare, soddisfare e superare le esigenze dei clienti non solo guida la ricerca e sviluppo, ma proietta il marchio verso nuovi traguardi.