CFMOTO protagonista a EICMA con dimostrazioni di velocità, diversificazione, traguardi e crescita

CFMOTO ha approfittato della vasta vetrina e della grande affluenza alla fiera EICMA di Milano (in programma dal 3 all'8 novembre 2026) per ricordare al settore, ai clienti e agli appassionati la sua ricca collezione di moto e veicoli innovativi e affascinanti. L'azienda ha tenuto due conferenze stampa durante la giornata dei media dell'esposizione milanese — che si avvia verso un altro record con oltre mezzo milione di visitatori attesi — e ha colto l'occasione per svelare una serie di nuovi modelli e presentare ulteriori novità sul fronte del progresso ingegneristico e dell'espansione commerciale.