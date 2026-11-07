CFMOTO protagonista a EICMA con dimostrazioni di velocità, diversificazione, traguardi e crescita

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CFMOTO protagonista a EICMA 2026 tra nuovi modelli per la mobilità urbana, la gamma fuoristrada, i successi nel motorsport e la superbike V4SR-RR.
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CFMOTO ha approfittato della vasta vetrina e della grande affluenza alla fiera EICMA di Milano (in programma dal 3 all'8 novembre 2026) per ricordare al settore, ai clienti e agli appassionati la sua ricca collezione di moto e veicoli innovativi e affascinanti. L'azienda ha tenuto due conferenze stampa durante la giornata dei media dell'esposizione milanese — che si avvia verso un altro record con oltre mezzo milione di visitatori attesi — e ha colto l'occasione per svelare una serie di nuovi modelli e presentare ulteriori novità sul fronte del progresso ingegneristico e dell'espansione commerciale.
L'ampia portata di EICMA la rende uno degli appuntamenti fondamentali del calendario di settore. CFMOTO si è presentata a Fiera Milano con un'ampia e attraente esposizione della tecnologia sviluppata fino a oggi, affiancata dai modelli di punta dei suoi sub-brand come GOES e ZEEHO.
CFMOTO ha ormai raggiunto una presenza internazionale in più di 100 Paesi e regioni grazie a una rete di vendita che supera i 9.000 partner. Il portafoglio del gruppo, in continua espansione, comprende oggi CFMOTO, GOES, ZEEHO, CFLITE, CFMOTO RACING e CFMOTO CRAFTED, spaziando tra moto, veicoli fuoristrada (ORV), mobilità elettrica, motorsport, ricambi, accessori e abbigliamento. Il trend positivo non è stato tangibile solo sullo stand di EICMA: nei primi tre trimestri del 2026 il gruppo CFMOTO ha registrato ricavi per oltre 3,11 miliardi di dollari, segnando una crescita su base annua del 40,59%. Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo hanno raggiunto i 186 milioni di dollari (+46,39% su base annua), pari al 5,94% dei ricavi complessivi.
MOTO
CFMOTO SVELA IL SUO PROSSIMO CAPITOLO: NUOVI MODELLI, TECNOLOGIA AVANZATA E AMBIZIONI SPORTIVE
Poiché la mobilità urbana sta diventando una priorità sempre più importante per CFMOTO, il debutto del nuovissimo 125SC-S ha segnato un passo significativo nell'espansione del marchio nel segmento degli scooter.
Questo nuovo scooter si distingue per un design compatto e dinamico, caratterizzato da un doppio faro a LED e da linee affilate chiaramente ispirate alla famiglia SR di CFMOTO. Il motore monocilindrico da 124,95 cc a quattro valvole raffreddato a liquido, sviluppato internamente, offre prestazioni fluide e reattive, mentre il controllo di trazione, l'ABS a doppio canale, le sospensioni di alto livello e il sistema di segnalazione della frenata di emergenza aumentano la sicurezza e la stabilità alla guida. Il 125SC-S è moderno e smart: offre un display TFT da 6,2 pollici, sistema keyless via Bluetooth/NFC, funzionalità connesse con aggiornamenti over-the-air, un capiente vano sottosella e scomparti per la ricarica.
I tragitti quotidiani devono essere divertenti ed efficienti, ma la pura gioia del motociclismo senza limiti rimane fondamentale: la famiglia MT di CFMOTO continua ad ampliare le possibilità sia per il turismo stradale sia per l'avventura off-road. La gamma MT accoglie nuove opportunità di esplorazione con la presentazione della 550MT e della 550MT-X, entrambe spinte dal nuovo motore bicilindrico da 526 cc sviluppato da CFMOTO.
La 550MT punta su comfort e versatilità per i lunghi viaggi. Le prestazioni turistiche sono garantite da un capiente serbatoio da 23 litri, ABS e controllo di trazione cornering basati su piattaforma inerziale IMU, sistema di rilevamento posteriore (RDS), cruise control e connettività smart. La moto include anche l'innovativa frizione elettronica di CFMOTO e il quickshifter bidirezionale, con un'altezza sella regolabile di serie tra 800 e 820 mm.
L'ambasciatore globale del marchio CFMOTO, Mario Román, è salito sul palco per assistere allo svelamento della 550MT-X. La 550MT-X è pronta per la vera avventura fuoristrada. L'ergonomia è ottimizzata per diversi tipi di terreno grazie a forme compatte, un girovita stretto e un frontale d'ispirazione rallystica. Le sospensioni KYB completamente regolabili, le ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore e i 250 mm di altezza da terra ne accentuano la vocazione fuoristradistica, mentre la tecnologia ride-by-wire, le 3 modalità di guida e il quickshifter bidirezionale offrono massima flessibilità al pilota. Con un peso a secco di soli 172 kg, la CFMOTO 550MT-X è più leggera di 3 kg rispetto alla 450MT ed è più potente di circa il 30%.
L'impegno di CFMOTO nelle corse va ben oltre l'asfalto. L'azienda ha sorpreso tutti conquistando la vittoria in tre categorie alla Red Bull Romaniacs 2026, una delle gare di fuoristrada estremo più dure e impegnative al mondo.
Guardando più avanti, CFMOTO ha svelato la sua visione per l'evoluzione futura della piattaforma 550. Abbinando il nuovo motore a un telaio leggero in alluminio e a tecnologie avanzate — tra cui un sistema di frizione elettronica configurabile — questa architettura di nuova concezione è pensata per sostenere lo sviluppo di motociclette in diversi segmenti.
ZEEHO, il marchio elettrico di CFMOTO, ha fatto scalpore grazie a soluzioni tecniche ingegnose per gli ambienti urbani e a uno stile d'impatto. I modelli ZEEHO AEX Hyper2 e ZEEHO AE6 Ultra hanno rappresentato al meglio il lavoro del brand.
Promozione, R&D e notorietà del marchio sono solo alcuni dei motivi principali per cui CFMOTO ha rafforzato la sua presenza nelle competizioni internazionali nel 2026. E i successi continuano ad arrivarne.
CFMOTO ha vinto il Campionato del Mondo Moto3 2026 grazie alla solida alleanza con l'Aspar Team. Máximo Quiles è diventato il secondo campione del mondo Moto3 per il marchio, dopo il titolo conquistato da David Alonso nel 2024. CFMOTO vanta a oggi oltre 100 podi nei Gran Premi tra le varie classi.
Per celebrare questo storico traguardo in Moto3, Jorge 'Aspar' Martínez ha raggiunto CFMOTO sul palco per presentare la 675SR-R World Champion Edition, uno speciale tributo di ispirazione racing ai successi iridati del marchio.
La moto si basa sulla CFMOTO 675SR-R e combina una livrea speciale da gara con una selezione di Accessori CFMOTO e dettagli distintivi della World Champion Edition. Nel 2027, la 675SR-R diventerà la moto esclusiva del FIM Women’s Circuit Racing World Championship (Campionato Mondiale Femminile di Velocità).
La presentazione ha poi messo in luce la forte collaborazione tra CFMOTO e KALEX, che unisce le competenze di livello mondiale nel racing alla capacità ingegneristica di CFMOTO, svelando una moto da gara KALEX Moto2 caratterizzata da una speciale livrea CFMOTO.
Il ritmo è rimasto altissimo quando l'attenzione si è spostata sulla spettacolare V4SR-RR, la superbike del marchio nonché massima espressione della visione "Master of Speed", introdotta per la prima volta a EICMA 2024. Il suo design segue una filosofia chiara: la forma segue le prestazioni. Ogni linea, superficie e dettaglio è stato modellato dall'efficienza aerodinamica e dalla funzionalità da gara, definendo l'identità di una superbike audace e distintiva.
Il cuore pulsante è un motore V4 a 90 gradi da 997 cc sviluppato internamente, in grado di erogare oltre 210 CV, raggiungere i 15.000 giri/min e toccare una velocità massima superiore ai 315 km/h. La V4SR-RR dispone inoltre di un sistema di aerodinamica attiva con alette controllate indipendentemente. Un sistema brevettato di rinforzo del telaio regolabile lavora insieme alle sospensioni Öhlins completamente regolabili per garantire una guida precisa e un controllo totale, a fronte di un peso a secco di circa 180 kg. La scheda tecnica da gara include anche un impianto di scarico Akrapovič interamente in titanio, freni Brembo Hypure Sport e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4.
CFMOTO ha svelato anche la V4SR-RR Carbon Black, un'esclusiva show bike che rappresenta l'espressione più radicale della sua ammiraglia superbike. La carrozzeria in fibra di carbonio è completata da componenti d'ispirazione racing, tra cui lo scarico Akrapovič, dettagli dedicati di GILLES Tooling e una frizione a secco antisaltellamento STM derivata dalla tecnologia della MotoGP. Si tratta di una sintesi unica di prestazioni e design, che mostra nuovi livelli di personalizzazione e accessori per i clienti più esigenti.
VEICOLI FUORISTRADA (ORV)
CFMOTO AMPLIA IL PORTAFOGLIO ORV CON NUOVI MODELLI, UNA NUOVA SERIE DI PRODOTTI E MAGGIORE VERSATILITÀ
Raddoppiando il numero di ruote, CFMOTO ha presentato le ultime novità delle famiglie CFORCE e UFORCE, oltre a illustrare il potenziamento dello strategico sub-brand GOES con i nuovi modelli TERROX. Con opzioni da 110 cc fino a 1000 cc per ogni tipo di guidatore ed esigenza, CFMOTO continua ad arricchire la sua offerta. La prima novità è stata il CFORCE C7 PRO, che segna l'impegno verso un livello ancora superiore nella categoria di media e grande cilindrata. Basato sulla filosofia CFORCE GEN4 e sul positivo riscontro di mercato del GEN4 CFORCE C6 PRO, il C7 PRO introduce un nuovo motore bicilindrico progettato per offrire un'erogazione di potenza fluida e un'esperienza di guida appagante. L'unità bicilindrica ha una potenza in fase di sviluppo di oltre 67 CV e lavora insieme al cambio continuo OmniDrive® CVT sviluppato da CFMOTO. Il CFORCE C7 PRO TOURING, la versione "TOURING" del CFORCE C7 PRO, si è presentato a EICMA 2026 con una livrea speciale.
Per impieghi specifici, anche la gamma di Side-by-Side UFORCE si arricchisce di nuove opzioni. Sulla base delle prestazioni di vendita in Europa e raccogliendo i commenti e le richieste dei clienti, CFMOTO espone a EICMA i modelli UFORCE U10 ALPINE e UFORCE U6 EV ALPINE.
La nuova linea XFORCE di CFMOTO mette da parte l'impostazione puramente utilitaria per spingere su prestazioni e carattere sportivo. XFORCE rappresenta il primo ingresso del marchio nel segmento dei Recreational Utility Vehicle (RUV), ed è stato creato appositamente per questa categoria. L'XFORCE X10 è la massima espressione dell'esperienza a quattro ruote di CFMOTO in termini di stile, ingegneria e maneggevolezza, unendo versatilità, comfort e una sensazione di guida di alto livello.
Il primo modello della serie, l'XFORCE X10, è spinto da un propulsore turbo da 998 cc ed è supportato da ammortizzatori FOX® QSE regolabili elettronicamente, combinando prestazioni dinamiche, controllo di precisione e comfort. La piattaforma versatitile offre inoltre ampie possibilità di personalizzazione, consentendo di adattare il veicolo a diverse attività all'aperto e necessità personali.
CFMOTO ha poi stuzzicato la curiosità del pubblico europeo riservando uno spazio speciale al concept CFORCE C10 OVERLAND. Il concept è dotato di scarico Akrapovič e ammortizzatori K-MAN, pensati per offrire un'esperienza di guida ancora più straordinaria.
La specializzazione è il marchio di fabbrica del sub-brand GOES. Una sezione della conferenza stampa è stata dedicata alle novità della gamma e, nello specifico, alla serie TERROX. GOES ha portato sotto i riflettori i nuovi GOES TERROX 700 e GOES TERROX 350. Il TERROX 700 è un veicolo di medie dimensioni a telaio lungo derivato dal concept G-CORE T25. Il design colpisce subito per un ATV pensato per lavori gravosi e lunghe ore di utilizzo, ma dotato di potenza e maneggevolezza sufficienti per essere goduto anche nelle gite del fine settimana in famiglia. Il motore da 54 CV supporta gli usi più impegnativi, mentre la dotazione pratica include un verricello da 3.500 libbre (1.587 kg), una capacità di carico del portapacchi anteriore di 60 kg e di 110 kg per quello posteriore. Il TERROX 350 offre la stessa praticità ma si propone come opzione d'accesso. Unisce lavoro, divertimento, trasporto del passeggero, spostamenti quotidiani e utilità generale in un pacchetto ben gestibile. È leggero e agile, con un notevole rapporto potenza-peso.
Nell'ampia area CFMOTO a EICMA c'è stato spazio anche per altri affascinanti veicoli a quattro ruote come il CFORCE C10 PRO, il CFORCE C5 TOURING, il GOES TERROX 550S, il GOES TERROX 550L e il GOES TERROX 1000.
Per CFMOTO, EICMA è stata ancora una volta il trampolino di lancio per innovazioni e progetti futuri. Oltre alla tecnologia, si è vista la vivace community di clienti e appassionati CFMOTO provenienti da tutti i continenti. Un esempio della voglia di condividere il divertimento è stata la seconda edizione della CFMOTO MT CHALLENGE Global Final a Huelva, in Spagna, dove piloti di oltre 20 Paesi si sono sfidati per due giorni sui percorsi tecnici a bordo della 1000MT-X. Un evento dove le medaglie conquistate sono andate di pari passo con ricordi indimenticabili.