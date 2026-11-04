Harley-Davidson Sprint 440, l'entry level che punta a un nuovo pubblico

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La nuova moto Harley-Davidson Sprint™ 440 è un invito a sperimentare la libertà e il divertimento del motociclismo, per fare di ogni viaggio un momento di puro piacere (joyride). Il modello leggero Harley-Davidson Sprint 440 unisce un profilo stretto a una bassa altezza della sella, un vivace motore monocilindrico e moderne tecnologie per il pilota che rendono ogni guida più accessibile e ogni miglio più divertente.
La moto Harley-Davidson Sprint 440 fa il suo debutto pubblico al Salone EICMA di Milano, in Italia, dal 5 all'8 novembre ed è disponibile attraverso la rete di concessionari Harley-Davidson partecipanti a livello globale, con tempi di lancio e disponibilità variabili a seconda del mercato. La moto Harley-Davidson Sprint 440 è progettata e ingegnerizzata da Harley-Davidson in collaborazione con Hero MotoCorp, un produttore leader di motociclette di media cilindrata.
Per il mercato statunitense, la moto Harley-Davidson Sprint 440 sarà disponibile nella primavera del 2027, con assemblaggio finale presso lo stabilimento Harley-Davidson Vehicle Operations di York, in Pennsylvania.
"Il nuovo modello Harley-Davidson Sprint 440 è il nostro invito a guidare", ha dichiarato Artie Starrs, Presidente e Amministratore Delegato di Harley-Davidson. "È una moto ideale per diversi tipi di motociclisti: il neopatentato che vuole sviluppare abilità e sicurezza, ma anche un'ottima opzione per i motociclisti di ritorno che vogliono rimettersi in sella o come un mezzo semplice e divertente per i rider più esperti. La sensazione di guidare una moto è come volare senza staccare i piedi da terra, e il modello Harley-Davidson Sprint 440 accoglie tutti nel condividere questa esperienza".
Il modello Harley-Davidson Sprint 440 è una moto di medie dimensioni con il look, il sound e il feeling inconfondibili di una motocicletta Harley-Davidson.
"L'inclinazione del cannotto di sterzo, l'altezza delle sospensioni e le dimensioni di ruote e pneumatici si combinano per presentare una postura da cruiser che è pura Harley-Davidson", ha dichiarato Bjorn Shuster, Responsabile del Design di Harley-Davidson. "Il faro sospeso, la forma del serbatoio, il parafango posteriore tagliato (bobbed) e la sella fastback sono elementi di design familiari di Harley-Davidson. Il livello di dettaglio è quello che ci si aspetta da qualsiasi modello Harley-Davidson. Le lavorazioni a vista sul motore e sui cerchi in alluminio fuso, la forma affusolata del terminale di scarico e persino il logo Harley al centro del faro creano un contrasto con il prezzo estremamente accessibile di questo modello".
Le opzioni di colore includono Dark Billiard Gray (base), Vivid Black e Teal Thunder. Tutti i colori presentano una grafica arancione sul serbatoio con un centro a scacchi sfumati e la scritta Harley-Davidson. Sulla cover laterale è presente una grafica che raffigura il nuovo personaggio "Harley Hare", a rappresentare la rapidità, l'agilità e il divertimento che i piloti proveranno in sella alla Harley-Davidson Sprint 440. Le grafiche possono variare a seconda del mercato.
Dimensioni ideali
Il modello Harley-Davidson Sprint™ 440 offre una posizione di guida progettata per favorire comfort, controllo e sicurezza. L'altezza della sella a carico è di 26,4 pollici (671 mm) e contribuisce a mantenere un baricentro più basso con il pilota a bordo, aumentando la probabilità di poggiare saldamente entrambi i piedi a terra quando ci si ferma. Il profilo stretto e la sella affusolata aiutano inoltre a ridurre la distanza delle gambe da terra. Le selle accessorie Reach® e Tallboy® della gamma Genuine Harley-Davidson® Motor Parts & Accessories possono essere utilizzate per ottenere una calzata ideale per motociclisti di qualsiasi statura. I comandi al mano posizionano gli interruttori in punti logici e facili da usare. La funzione di assist della frizione riduce la pressione della molla richiesta, garantendo una trazione della leva più leggera per il pilota. Un peso in ordine di marcia di soli 412 libbre (187 kg) accresce ulteriormente la fiducia del pilota e tutti gli elementi prestazionali.
Prestazioni messe a punto
Il modello Harley-Davidson Sprint 440 è spinto da un motore monocilindrico raffreddato ad aria/olio da 440 cc (26,9 pollici cubi), progettato per ridurre al minimo peso e complessità, risultando facile da possedere e manutenere, garantendo al contempo un'economia di carburante fino a 80 mpg (34 km/l / 2,9 l/100 km) nel ciclo combinato città/autostrada. La capacità del carburante è di 2,4 galloni (9,0 litri). L'effettiva autonomia varierà a seconda delle abitudini di guida, della manutenzione del veicolo, delle condizioni stradali/climatiche, del peso del pilota, del carico e del metodo di test, che può variare a seconda del mercato.
Specifiche del motore della Harley-Davidson Sprint 440
Il motore è dotato di un singolo albero a camme in testa e due valvole (uno scarico e un'aspirazione). L'iniezione elettronica di carburante (EFI) assicura partenze affidabili, una risposta fluida dell'acceleratore e si regola automaticamente per mantenere le prestazioni al variare delle condizioni ambientali. Un contralbero di bilanciamento azionato ad ingranaggi attenua le vibrazioni primarie del motore a tutte le velocità. Il motore adotta una corsa del pistone lunga che regala una sensazione di prestazioni ricche di coppia ai bassi regimi, per un autentico carattere Harley-Davidson. Questa prestazione dinamica ai bassi regimi è ideale per ripartire facilmente da fermi e districarsi nel traffico urbano. Il terminale di scarico singolo è progettato per emettere un timbro di scarico emozionante, profondo e corposo, che comunica ulteriormente la sensazione di prestazioni sicure.
La trasmissione a sei marce è dotata di rapporti di overdrive in quinta e sesta marcia per migliorare l'economia di carburante e abbassare i giri del motore durante la crociera rilassata a velocità autostradali. La frizione dispone di funzione antisaltellamento e servoassistita (assist-and-slip) per ridurre la pressione richiesta sulla leva e facilitare il controllo della trazione disponibile durante la decelerazione o scalate di marcia aggressive.
I componenti di frenata e sospensioni sono progettati per offrire al pilota una guida confortevole e un controllo sicuro. Il controllo della frenata è affidato a un sistema a disco singolo anteriore e posteriore. Il freno anteriore utilizza un disco da 320 mm di diametro e una pinza a due pistoncini, mentre il freno posteriore adotta un disco da 240 mm di diametro e una pinza a un pistoncino. Il sistema di frenata antibloccaggio (ABS) è equipaggiamento di serie.
Le sospensioni posteriori impiegano ammortizzatori piggyback con precarico meccanico regolabile su sette posizioni per adattarsi al carico e alle preferenze del pilota. La corsa verticale della ruota posteriore è di 3,0 pollici (76 mm). Le sospensioni anteriori presentano forcelle rovesciate a doppia cartuccia da 43 mm con 5,1 pollici (130 mm) di escursione.
I cerchi leggeri in alluminio fuso presentano un nuovo design a 10 razze. Il diametro delle ruote è di 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore. Le dimensioni degli pneumatici sono 100/90-19 all'anteriore e 150/60ZR17 al posteriore.
Caratteristiche tecnologiche
Il modello Harley-Davidson Sprint™ 440 è equipaggiato con le dotazioni tecniche essenziali per una moto moderna. Un display TFT a colori è inserito in un corpo strumenti tondo da 3,5 pollici posizionato sopra il manubrio, mantenendo un look classico. Lo schermo mostra tachimetro digitale, tachimetro/contagiri, contachilometri totale e parziale, oltre a spie e simboli di avvertimento.
L'illuminazione a LED completa è progettata per offrire stile, eccellenti prestazioni di illuminazione e massima visibilità agli altri automobilisti. Una porta di ricarica USB-C da 5 volt posizionata sopra il faro può essere utilizzata per ricaricare un dispositivo personale.
Il sistema di frenata antibloccaggio (ABS) è di serie. L'ABS è progettato per impedire il bloccaggio delle ruote in frenata e aiuta il pilota a mantenere il controllo in situazioni di frenata d'emergenza in linea retta.
Accessori per Harley-Davidson Sprint™ 440
La divisione Genuine Harley-Davidson® Motor Parts & Accessories offre i seguenti articoli, a cui se ne aggiungeranno presto di nuovi: