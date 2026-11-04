Harley-Davidson Sprint 440, l'entry level che punta a un nuovo pubblico

"L'inclinazione del cannotto di sterzo, l'altezza delle sospensioni e le dimensioni di ruote e pneumatici si combinano per presentare una postura da cruiser che è pura Harley-Davidson", ha dichiarato Bjorn Shuster, Responsabile del Design di Harley-Davidson. "Il faro sospeso, la forma del serbatoio, il parafango posteriore tagliato (bobbed) e la sella fastback sono elementi di design familiari di Harley-Davidson. Il livello di dettaglio è quello che ci si aspetta da qualsiasi modello Harley-Davidson. Le lavorazioni a vista sul motore e sui cerchi in alluminio fuso, la forma affusolata del terminale di scarico e persino il logo Harley al centro del faro creano un contrasto con il prezzo estremamente accessibile di questo modello".