Ducati presenta il nuovo Diavel V4 MY27: torna la versione S e debutta il programma DFM
Ducati svela a EICMA il Diavel V4 MY27, che si rinnova nel design e nell'elettronica, introduce l'inedito programma di personalizzazione DFM e vede il ritorno della versione S con sospensioni Öhlins SmartEC-3.
Ducati si presenta a EICMA con una serie di novità che rendono la sua gamma ancora più ampia e sofisticata, presentate con un evento che anticipa la tradizionale apertura del martedì per gli addetti ai lavori. Nella stessa serata si è svolta l'inaugurazione di un'esposizione monografica dedicata al centenario della Casa di Borgo Panigale che sarà a disposizione del pubblico per tutta la durata della Fiera.
Tutte le novità della DWP 2027 saranno visibili per tutta la durata di EICMA 2026 allo stand Ducati, dove la Casa di Borgo Panigale è pronta ad accogliere tutti gli appassionati al Padiglione 5, stand O82.
DIAVEL V4
Il nuovo Diavel V4 MY27 evolve ulteriormente il concetto di Muscle Roadster che, dal 2010, rappresenta una delle interpretazioni più originali della filosofia Ducati. Nato per unire il carattere muscoloso e la presenza scenica di una cruiser alle prestazioni e alla dinamica di una sportiva, il Diavel rafforza oggi la propria identità con uno stile più aggressivo, contenuti tecnologici aggiornati e una gamma ampliata. Il design si ispira infatti al Diavel V4 RS, da cui riprende elementi come le nuove prese d'aria e alcune soluzioni estetiche che ne accentuano il carattere sportivo. Completano l'evoluzione il codone monoposto ridisegnato, i nuovi cerchi e numerosi dettagli che rendono la linea ancora più dinamica e contemporanea.
La grande novità è la versione S, che torna in gamma per la prima volta nell'era del motore V4. Si distingue per le sospensioni elettroniche semiattive Öhlins SmartEC-3 con regolazione event-based, capaci di adattare il comportamento della moto in tempo reale, oltre che per una dotazione che include batteria agli ioni di litio, manopole riscaldate e finiture dedicate per i cerchi in lega.
Con il MY27 debutta inoltre sul Diavel il programma Ducati Factory Made (DFM), che porta la personalizzazione a un livello inedito. I clienti possono configurare la moto direttamente in fase di acquisto scegliendo tra livree esclusive, componenti e pacchetti dedicati installati direttamente in fabbrica. Un'offerta particolarmente ricca sulla versione V4 S, che può accedere all'intera gamma di colori e configurazioni DFM, permettendo di esaltare ulteriormente la personalità unica e distintiva del Diavel.
Sotto il profilo tecnico si conferma il motore V4 Granturismo da 168 CV, aggiornato con una nuova gestione elettronica che migliora la fluidità della risposta ai bassi e medi regimi e affiancato dal nuovo Ducati Quick Shift 2.0 per cambiate ancora più rapide e precise. Anche l'elettronica compie un passo avanti grazie al nuovo display TFT da 6,9 pollici con tecnologia optical bonding, alla navigazione Turn-by-Turn di serie e a visualizzazioni derivate da Panigale V4, come su Diavel V4 RS.