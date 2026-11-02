Ducati presenta il nuovo Diavel V4 MY27: torna la versione S e debutta il programma DFM

Il nuovo Diavel V4 MY27 evolve ulteriormente il concetto di Muscle Roadster che, dal 2010, rappresenta una delle interpretazioni più originali della filosofia Ducati. Nato per unire il carattere muscoloso e la presenza scenica di una cruiser alle prestazioni e alla dinamica di una sportiva, il Diavel rafforza oggi la propria identità con uno stile più aggressivo, contenuti tecnologici aggiornati e una gamma ampliata. Il design si ispira infatti al Diavel V4 RS, da cui riprende elementi come le nuove prese d'aria e alcune soluzioni estetiche che ne accentuano il carattere sportivo. Completano l'evoluzione il codone monoposto ridisegnato, i nuovi cerchi e numerosi dettagli che rendono la linea ancora più dinamica e contemporanea.