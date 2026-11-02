Ducati DesertX Rally MY27: ad EICMA debutta il nuovo motore V2 da 890 cc

La DesertX Rally è il modello Ducati dedicato a chi ama l'Adventouring, sviluppato sulla base dei feedback raccolti e dell'esperienza maturata in anni di sviluppo e competizioni sui terreni più impegnativi. Per il Model Year 27 adotta la nuova base tecnica della famiglia DesertX, costruita attorno al motore Ducati V2 da 890 cm³, al nuovo telaio monoscocca dedicato e alla sospensione posteriore Full Floater. Il bicilindrico, il più leggero mai realizzato da Ducati nella sua categoria, eroga 110 CV e 92 Nm, con una curva di coppia particolarmente generosa ai bassi e medi regimi, mentre la ciclistica specifica è stata progettata per offrire ancora più controllo, precisione e sicurezza nella guida in off-road.