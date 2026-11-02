Ducati DesertX Rally MY27: ad EICMA debutta il nuovo motore V2 da 890 cc
Ducati svela ad EICMA la nuova DesertX Rally MY27 con motore V2 da 890 cm³, telaio monoscocca, sospensione posteriore Full Floater e cerchi Takasago Excel tubeless.
Ducati si presenta a EICMA con una serie di novità che rendono la sua gamma ancora più ampia e sofisticata, presentate con un evento che anticipa la tradizionale apertura del martedì per gli addetti ai lavori. Nella stessa serata si è svolta l'inaugurazione di un'esposizione monografica dedicata al centenario della Casa di Borgo Panigale che sarà a disposizione del pubblico per tutta la durata della Fiera.
Tutte le novità della DWP 2027 saranno visibili per tutta la durata di EICMA 2026 allo stand Ducati, dove la Casa di Borgo Panigale è pronta ad accogliere tutti gli appassionati al Padiglione 5, stand O82.
DESERTX RALLY MY27
La DesertX Rally è il modello Ducati dedicato a chi ama l'Adventouring, sviluppato sulla base dei feedback raccolti e dell'esperienza maturata in anni di sviluppo e competizioni sui terreni più impegnativi. Per il Model Year 27 adotta la nuova base tecnica della famiglia DesertX, costruita attorno al motore Ducati V2 da 890 cm³, al nuovo telaio monoscocca dedicato e alla sospensione posteriore Full Floater. Il bicilindrico, il più leggero mai realizzato da Ducati nella sua categoria, eroga 110 CV e 92 Nm, con una curva di coppia particolarmente generosa ai bassi e medi regimi, mentre la ciclistica specifica è stata progettata per offrire ancora più controllo, precisione e sicurezza nella guida in off-road.
La DesertX Rally monta sospensioni professionali KYB ad ampia escursione, con forcella a cartuccia chiusa da competizione, tecnologia riservata alle moto da cross ed enduro di alto livello. La forcella utilizza trattamenti superficiali premium come Kashima Coating e DLC sugli steli da 48 mm, garantendo scorrevolezza, costanza di rendimento e capacità di assorbire anche gli ostacoli più severi. Al posteriore è presente un ammortizzatore professionale completamente regolabile, progettato per offrire il massimo sostegno e controllo sui terreni più impegnativi, supportato da un ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile.
La nuova sospensione posteriore Full Floater con leveraggi progressivi è una soluzione derivata dall'esperienza racing che migliora contemporaneamente comfort, trazione e capacità di assorbimento delle asperità. Grazie a questa architettura e all'incremento delle escursioni delle ruote, la DesertX Rally aumenta ulteriormente la propria efficacia in fuoristrada, rendendo la moto più stabile, precisa e controllabile anche nelle situazioni più estreme.
A completare il pacchetto dedicato all'off-road arrivano i nuovi cerchi professionali Takasago Excel tubeless, con ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici. La configurazione a 36 raggi del cerchio posteriore incrementa robustezza e affidabilità, mentre i canali più stretti contribuiscono a rendere la Rally più agile nella guida sui terreni difficili. Più leggeri e resistenti agli urti rispetto alle soluzioni tradizionali, questi cerchi rappresentano un importante passo avanti per chi cerca prestazioni elevate e massima affidabilità nelle avventure più impegnative.