Tennis, Djokovic punta le Finals: "Vorrei giocare a Torino".

Novak Djokovic mette nel mirino le Atp Finals. Il serbo ha raccontato al portale serbo Sportal la sua voglia di tornare a giocare il torneo di fine stagione (trasmesso in esclusiva sui canali Mediaset): "Negli ultimi due anni non le ho giocate per diversi motivi. L'anno scorso, se fossi stato in salute, probabilmente sarei andato. Quest'anno mi piacerebbe andare a Torino. Ho una possibilità, vedremo".
Per l'eterno campione serbo però, strappare un pass per Torino non sarà una passeggiata. Al momento Nole occupa l’undicesima posizione della race, la classifica che fa fede per la partecipazione alle Atp Finals. L'ultimo posto buono per qualificarsi, visto il forfait di Sinner, è il nono di Rafa Jodar: il nuovo prodigio del tennis spagnolo è davanti di 369 punti circa. Djokovic dunque dovrà fare bottino pieno o quasi tra il 500 di Basilea e il 1000 di Parigi. Due tornei indoor in cui Nole pensa di poter dire ancora la sua: "Giocare sul cemento, al chiuso, è meno impegnativo per me sul piano fisico. La situazione è migliorata parecchio e siamo sulla strada giusta. Non sono ancora al 100%, ma ci sono vicino".
Nel caso non ce la dovesse fare, la sua stagione non sarebbe comunque finita. Djokovic infatti, come Sinner, ha confermato la sua partecipazione al Six Kings Slam: "Giocherò in Arabia Saudita. Per la prossima stagione, so per certo che andrò in Australia. Vedremo se giocherò prima dell'Australian Open oppure no, deciderò insieme al mio team. Adesso, però, sono concentrato per concludere al meglio la stagione".