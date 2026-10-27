Tennis, Djokovic punta le Finals: "Vorrei giocare a Torino".

Per l'eterno campione serbo però, strappare un pass per Torino non sarà una passeggiata. Al momento Nole occupa l’undicesima posizione della race, la classifica che fa fede per la partecipazione alle Atp Finals. L'ultimo posto buono per qualificarsi, visto il forfait di Sinner, è il nono di Rafa Jodar: il nuovo prodigio del tennis spagnolo è davanti di 369 punti circa. Djokovic dunque dovrà fare bottino pieno o quasi tra il 500 di Basilea e il 1000 di Parigi. Due tornei indoor in cui Nole pensa di poter dire ancora la sua: "Giocare sul cemento, al chiuso, è meno impegnativo per me sul piano fisico. La situazione è migliorata parecchio e siamo sulla strada giusta. Non sono ancora al 100%, ma ci sono vicino".