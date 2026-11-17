Seconda vittoria in altrettante partite per Arevalo e Pavic, che battono 2-1 Heliövaara e Patten e allungano in cima al gruppo Woodbridge. L’equilibrio regna per tutto il match, che si apre con il primo set vinto 7-6(5) dai campioni in carica. Nel secondo parziale la risposta degli avversari è convinta, e il break dell’ottavo game porta al 6-3. Si va al super tie-break, dove Arevalo e Pavic ribaltano lo svantaggio iniziale, chiudendo così 10-4.
LA PARTITA
Continua nel migliore dei modi l’avventura alle Nitto Atp Finals di. Torino per Arevalo e Pavic, che vincono 6(5)-7, 6-3, 10-4 in rimonta contro Heliövaara e Patten e allungano in classifica nel gruppo Woodbridge. Tutto secondo i piani in avvio, dove entrambe le coppie riescono a mantenere il servizio in maniera piuttosto agevole. Concedono qualcosa in più Heliövaara e Patten, che in tre turni consecutivi di battuta lasciano arrivare gli avversari a 30, soprattutto a causa delle difficoltà con la prima. Nel settimo gioco ecco la prima palla break: il finlandese serve quasi solo seconde e si arriva sul 40-40, ma la volée di Patten salva la coppia dei campioni in carica. Nei restanti game regna l’equilibrio, e si arriva così a un tie-break quasi annunciato. Sul 5-5 i numeri 1 al mondo vanno avanti di un mini-break, e Harri Heliovaara chiude poi con un servizio vincente: il primo set termina 7-6(5).
Nel secondo set le chance in risposta sono maggiori per entrambe le coppie, che riescono però a salvare le palle break concesse nel terzo e quarto game. Dopo le opportunità per passare in vantaggio non concretizzate, i due game successivi procedono senza intoppi per i tennisti al servizio fino all’ottavo gioco, quando arriva il primo break dell’incontro, ed è in favore della coppia Arevalo/Pavic. I numeri 4 del tabellone concretizzano il vantaggio, tengono l’ultimo turno al servizio e chiudono il secondo set sul 6-3.
Tutto si decide al super tie-break finale, dove i campioni in carica vanno avanti di un mini-break, prima di farsi rimontare e, di fatto, alzare bandiera bianca. Finisce 10-4 per Arevalo e Pavic, che forti della vittoria nel secondo set, ribaltano il risultato e volano a due vittorie su due nel gruppo Woodbridge. Una vittoria e una sconfitta invece per i numeri 1 del mondo, che si giocheranno tutto nell’ultima partita contro Arribagé e Olivetti.