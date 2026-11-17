Continua nel migliore dei modi l’avventura alle Nitto Atp Finals di. Torino per Arevalo e Pavic, che vincono 6(5)-7, 6-3, 10-4 in rimonta contro Heliövaara e Patten e allungano in classifica nel gruppo Woodbridge. Tutto secondo i piani in avvio, dove entrambe le coppie riescono a mantenere il servizio in maniera piuttosto agevole. Concedono qualcosa in più Heliövaara e Patten, che in tre turni consecutivi di battuta lasciano arrivare gli avversari a 30, soprattutto a causa delle difficoltà con la prima. Nel settimo gioco ecco la prima palla break: il finlandese serve quasi solo seconde e si arriva sul 40-40, ma la volée di Patten salva la coppia dei campioni in carica. Nei restanti game regna l’equilibrio, e si arriva così a un tie-break quasi annunciato. Sul 5-5 i numeri 1 al mondo vanno avanti di un mini-break, e Harri Heliovaara chiude poi con un servizio vincente: il primo set termina 7-6(5).