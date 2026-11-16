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© Da video | Jannik Sinner e Kenan Yildiz
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Sinner e Yildiz insieme alle Nitto Atp Finals di Torino: l'incontro tra due stelle... ai box

Jannik Sinner e Kenan Yildiz si incontrano nella Rolex Lounge alle Nitto Atp Finals di Torino: entrambi ai box, ecco le date dei rispettivi rientri

16 Nov 2026 - 17:28
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Jannik Sinner e Kenan Yildiz si sono incontrati a Torino nella suggestiva cornice della Rolex Lounge in occasione delle Nitto ATP Finals 2026, un incrocio tra tennis e calcio tra due talenti accomunati da un periodo forzato lontano dalle competizioni. Entrambi hanno infatti condiviso negli ultimi mesi le strutture del J Medical per smaltire i rispettivi problemi fisici. Il numero 10 della Juventus vuole rientrare tra i convocati per Juventus-Monza del 14 dicembre o, al più tardi, per il big match contro l'Inter del 10 gennaio. L'altoatesino invece prosegue senza fretta il proprio percorso riabilitativo puntando al recupero agonistico in vista della stagione 2027.

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