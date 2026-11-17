Atp Finals 2026, Zverev doma Jodar all'esordio a Torino
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L'americano affronta il numero uno, contro cui mai ha ancora vinto. Prima di loro l'altro incontro del girone tra lo spagnolo ed il francese
Continuano le emozioni sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, dove è in programma la terza giornata delle Nitto Atp Finals 2026. Il big match di quest’oggi (martedì 17 novembre) è quello tra il tedesco Alexander Zverev, numero uno del mondo, ed il mancino statunitense Ben Shelton, pianificati non prima delle 20.30 come quarto ed ultimo incontro (diretta in chiaro su Italia 1 ed in streaming su Sportmediaset.it). Sempre per il Gruppo John McEnroe (non prima delle 14.00) scenderanno in campo anche lo spagnolo Rafael Jodar ed il transalpino Arthur Fils. Per quanto riguarda il doppio spazio nuovamente alle quattro coppie del Gruppo Todd Woodbridge. Ad aprire la sessione (inizio a partire dalle 11.30) saranno il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henri Patten, che incroceranno le racchette con il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic. Non prima delle 18.00, infine, sarà la volta dei transalpini Theo Arribage ed Albano Olivetti, avversari del tandem brasiliano formato da Orlando Luz e Rafael Matos.
Sia Alexander Zverev sia Ben Shelton hanno portato a casa piuttosto brillantemente i rispettivi match d'esordio. Il tedesco ha battuto in due set lo spagnolo Rafael Jodar mentre l'americano ha prevalso in tre parziali nei confronti del francese Arthur Fils, vincendo la sua prima partita della carriera nel Torneo dei Maestri. Il tedesco, numero uno del mondo e trionfatore alle Nitto Atp Finals sia nel 2018 (si giocava a Londra) sia nel 2021 (prima edizione torinese), si trova davanti addirittura per 6-0 nel bilancio degli scontri diretti. Quest'anno i due tennisti si sono incrociati nella prima metà dello scorso settembre in occasione della finalissima degli US Open, con il nativo di Amburgo che si è imposto al quarto set per regalarsi il secondo titolo Slam in carriera dopo quello conquistato poco più di tre mesi prima al Roland Garros. Partita da dentro o fuori, invece, tra i debuttanti Rafael Jodar ed Arthur Fils, entrambi rimasti a secco nelle rispettive sfide di apertura del round robin. Tre i precedenti tra l'iberico ed il transalpino, tutti giocati nel corso di questa stagione agonistica. Fils ha avuto la meglio in rimonta nella semifinale di Barcellona ma Jodar ha risposto prontamente con le vittorie in due set messe a segno rispettivamente al primo turno di Washington ed ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati.
Tornano in scena Harri Heliovaara e Henry Patten, sicuri di chiudere per la prima stagione come miglior coppia al mondo nel circuito ATP. I campioni in carica di Wimbledon, vittoriosi all'esordio al super tie-break, per issarsi a due vittorie dovranno cercare di arginare il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic, già sconfitti quest'anno proprio a Londra nell'ultimo atto dello Slam inglese. Nell'altra sfida del girone, quindi, Theo Arribage-Albano Olivetti ed Orlando Luz-Rafael Matos (entrambe le formazioni sono alla prima partecipazione) daranno la caccia al primo successo in carriera alle Nitto Atp Finals. I francesi sono arrivati a Torino forti di ben sei titoli conquistati in stagione (Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Maiorca e Basilea) mentre i brasiliani hanno vinto i due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e gli ATP 250 di Santiago e Buenos Aires, raggiungendo inoltre i quarti degli Australian Open.
Inalpi Arena - Inizio alle ore 11.30
[1] Harri Heliovaara (FIN)/Henri Patten (GBR) vs [4] Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO)
Non prima delle ore 14.00
[6] Arthur Fils (FRA) vs [8] Rafael Jodar (ESP)
Non prima delle ore 18.00
[6] Theo Arribage (FRA)/Albano Olivetti (FRA) vs [8] Orlando Luz (BRA)/Rafael Matos (BRA)
Non prima delle ore 20.30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it
[1] Alexander Zverev (GER) vs [3] Ben Shelton (USA)
1) Alexander ZVEREV 1-0 (set 2-0, game 12-8)
2) Ben SHELTON 1-0 (set 2-1, game 15-11)
3) Arthur FILS 0-1 (set 1-2, game 11-15)
4) Rafael JODAR 0-1 (set 0-2, game 8-12)
1) Marcelo AREVALO/Mate PAVIC 1-0 (set 2-0, game 13-10)
2) Harri HELIOVAARA/Henry PATTEN 1-0 (set 2-1, game 12-10)
3) Orlando LUZ/Rafael MATOS 0-1 (set 1-2, game 10-12)
4) Theo ARRIBAGE/Albano OLIVETTI 0-1 (set 0-2, game 10-13)
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