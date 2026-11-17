Sia Alexander Zverev sia Ben Shelton hanno portato a casa piuttosto brillantemente i rispettivi match d'esordio. Il tedesco ha battuto in due set lo spagnolo Rafael Jodar mentre l'americano ha prevalso in tre parziali nei confronti del francese Arthur Fils, vincendo la sua prima partita della carriera nel Torneo dei Maestri. Il tedesco, numero uno del mondo e trionfatore alle Nitto Atp Finals sia nel 2018 (si giocava a Londra) sia nel 2021 (prima edizione torinese), si trova davanti addirittura per 6-0 nel bilancio degli scontri diretti. Quest'anno i due tennisti si sono incrociati nella prima metà dello scorso settembre in occasione della finalissima degli US Open, con il nativo di Amburgo che si è imposto al quarto set per regalarsi il secondo titolo Slam in carriera dopo quello conquistato poco più di tre mesi prima al Roland Garros. Partita da dentro o fuori, invece, tra i debuttanti Rafael Jodar ed Arthur Fils, entrambi rimasti a secco nelle rispettive sfide di apertura del round robin. Tre i precedenti tra l'iberico ed il transalpino, tutti giocati nel corso di questa stagione agonistica. Fils ha avuto la meglio in rimonta nella semifinale di Barcellona ma Jodar ha risposto prontamente con le vittorie in due set messe a segno rispettivamente al primo turno di Washington ed ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati.