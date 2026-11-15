ATP Finals, Shelton sfida Fils: diretta della partita e punteggi live

Lo statunitense, numero 4 del ranking ATP e terza testa di serie del seeding, è alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals dopo una stagione da quattro titoli (il Masters 1000 di Montreal, gli ATP 500 di Dallas e Monaco di Baviera e l'ATP 250 di Stoccarda) e le finali raggiunte allo US Open e al Masters 1000 di Parigi. Dall'altra parte della rete il ventiduenne francese, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, celebra l'esordio assoluto al torneo di fine stagione al termine di un 2026 in cui ha conquistato il suo primo Masters 1000 a Cincinnati, vinto l'ATP 500 di Barcellona e disputato la finale a Doha.