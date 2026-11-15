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atp finals 2026

ATP Finals, Shelton sfida Fils: diretta della partita e punteggi live

ATP Finals 2026, Shelton contro Fils il 15 novembre alle 20.30: risultato in tempo reale, i precedenti e la cronaca in diretta

15 Nov 2026 - 11:02
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Domenica 15 novembre alle ore 20:30, nella sessione serale della Inalpi Arena di Torino, si completa la prima giornata del Gruppo John McEnroe delle Nitto ATP Finals 2026 con il confronto tra Ben Shelton e Arthur Fils. Nel girone completato da Alexander Zverev e Rafael Jódar, il debutto mette subito in palio punti decisivi per conquistare uno dei primi due posti validi per le semifinali incrociate, anticamera della finale e del titolo di Maestro.

Lo statunitense, numero 4 del ranking ATP e terza testa di serie del seeding, è alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals dopo una stagione da quattro titoli (il Masters 1000 di Montreal, gli ATP 500 di Dallas e Monaco di Baviera e l'ATP 250 di Stoccarda) e le finali raggiunte allo US Open e al Masters 1000 di Parigi. Dall'altra parte della rete il ventiduenne francese, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, celebra l'esordio assoluto al torneo di fine stagione al termine di un 2026 in cui ha conquistato il suo primo Masters 1000 a Cincinnati, vinto l'ATP 500 di Barcellona e disputato la finale a Doha.

I precedenti ufficiali nel circuito maggiore vedono Shelton avanti 2-1, con il successo ottenuto alla Laver Cup 2023 e nella semifinale indoor di Basilea 2024 a fronte dell'unica vittoria di Fils nei quarti di Tokyo 2024.

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