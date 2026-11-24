Anche senza Jannik Sinner, l’interesse per la competizione è andato oltre le dirette televisive. Su Mediaset Infinity e sulle testate digitali del Gruppo, i contenuti dedicati hanno generato quasi 6 milioni di visualizzazioni video, cui si aggiungono 30 milioni di visualizzazioni sui canali social. Il 35% di chi ha seguito il torneo su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset ha visto anche contenuti on demand.