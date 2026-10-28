La storia delle Atp Finals dal 1970 ad oggi

In oltre mezzo secolo, la manifestazione ha dunque cambiato più volte nome, formula e sede, conservando però la propria identità: riunire i migliori giocatori dell’anno e assegnare uno dei titoli più prestigiosi del tennis mondiale. A contendersi lo scettro del 2026 saranno certamente Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Gli altri cinque pass sono ancora da assegnare e Flavio Cobolli è in piena corsa per Torino. Si qualificherà anche il nono classificato nella Race poiché Sinner, che aveva ottenuto un posto alle Finals, non parteciperà a causa dell’infortunio al ginocchio destro.