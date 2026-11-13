Atp Finals 2026, oggi il bagno di folla del Blue Carpet: diretta streaming su Sportmediaset

Tennis, le foto del sorteggio delle Atp Finals 2026
© italyphotopress
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Il programma completo della giornata a Torino per le Nitto Atp Finals: dal Blue Carpet in piazza San Carlo e via Roma agli eventi diffusi in città
A due giorni dall'inizio ufficiale delle sfide sul campo, con 8 partite in chiaro su Mediaset, le Nitto Atp Finals 2026 entrano nel vivo trasformando l'intera città di Torino nel palcoscenico del grande tennis mondiale. L'edizione numero 57 della storia del torneo si prepara a registrare il tutto esaurito in ogni ordine di posto, come confermato con soddisfazione ieri dal presidente della Fitp Angelo Binaghi. Per accompagnare l'avvicinamento alle gare dell'Inalpi Arena e del Fan Village, la giornata di oggi venerdì 13 novembre 2026 propone un fitto calendario di eventi diffusi studiati per portare la manifestazione direttamente a contatto con i tifosi.
Il momento più atteso dagli appassionati andrà in scena a partire dalle ore 17.15 con il tradizionale Blue Carpet che andrà in diretta streaming su Sportmediaset.it. Gli otto protagonisti del tabellone di singolare sfileranno in parata nei luoghi più iconici e centrali della città, attraversando piazza San Carlo e la rinnovata via Roma. I campioni percorreranno un tracciato guidato e protetto per concedersi all'abbraccio del pubblico torinese. I tifosi potranno così ammirare da vicino i propri beniamini alla ricerca di un "cinque" o di un selfie ricordo durante la passeggiata.
Il percorso della giornata prende il via già alle ore 8 al Pala Gianni Asti con la festa di "Racchette in classe", l'iniziativa federale mirata ad avvicinare oltre un milione di bambini agli sport di racchetta nel 2027, seguita alle 9 dall'Innovation Summit presso il Politecnico di Torino. A mezzogiorno piazza Castello ospiterà invece l'inaugurazione ufficiale di Casa Tennis e Casa Gusto, mentre da oggi Palazzo Reale e piazza San Carlo si illumineranno con due videomapping dedicati ai momenti più significativi delle passate edizioni.
Sul fronte strettamente agonistico e mediatico, alle ore 18 l'Inalpi Arena sarà il teatro del media day in cui i maestri del circuito risponderanno alle domande della stampa raccontando le emozioni della vigilia. La giornata si chiuderà infine con un'esclusiva cena di gala dedicata ai 30 giocatori che hanno conquistato la vetta del ranking mondiale dal 1973 a oggi, da Ilie Nastase fino ad Alexander Zverev, evento al quale è atteso anche Jannik Sinner.
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