Atp Finals 2026, oggi il bagno di folla del Blue Carpet: diretta streaming su Sportmediaset

Sul fronte strettamente agonistico e mediatico, alle ore 18 l'Inalpi Arena sarà il teatro del media day in cui i maestri del circuito risponderanno alle domande della stampa raccontando le emozioni della vigilia. La giornata si chiuderà infine con un'esclusiva cena di gala dedicata ai 30 giocatori che hanno conquistato la vetta del ranking mondiale dal 1973 a oggi, da Ilie Nastase fino ad Alexander Zverev, evento al quale è atteso anche Jannik Sinner.