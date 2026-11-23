Oltre 26mila presenze complessive, 44 incontri e 300 ospiti, 57 degustazioni, 32 visite guidate, più di 3mila partecipanti alla Notte e alla Mattina del tennis, oltre 3 milioni di visualizzazioni social e 24 mila euro devoluti alla Fondazione Ricerca Molinette: sono i risultati dei dieci giorni di eventi di Casa Tennis e Casa Gusto organizzati da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte in occasione delle Nitto Atp Finals che si sono concluse ieri. Lo stand congiunto al Fan Village ha superato gli 11mila passaggi, con circa 5.600 nuclei familiari registrati e una media giornaliera vicina ai 1.250 visitatori, raggiungendo i picchi di 1.600 passaggi all'apertura e nella giornata finale del 22 novembre. Lo stand ha accolto pubblico da tutte le regioni e da 42 nazioni. Sul web i canali social di Turismo Torino e Provincia hanno generato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni, i contenuti Instagram che hanno utilizzato l'hashtag #torinotheplacetobe hanno registrato una reach media di circa 7.700 account e oltre 11.900 visualizzazioni per contenuto. Turismotorino.org, sito di riferimento della campagna, ha raggiunto oltre 44mila utenti e totalizzato più di 302.500 visualizzazioni, e la pagina dedicata agli appuntamenti correlati alle Finals è stata la più consultata, con oltre 20 mila visualizzazioni. Il reel del Blue Carpet è il contenuto con i risultati migliori, con oltre 119mila account. I canali social di Visit Piemonte hanno raggiunto invece una copertura di 692.232 contatti. Infine i contenuti della campagna social 'Il set perfetto' hanno superato le 466mila visualizzazioni.