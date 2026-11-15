Atp Finals, Jodar: "Sono ancora giovane e credo di poter migliorare molto"

15 Nov 2026 - 17:47
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"Sono ancora molto giovane e credo di poter migliorare molte cose in futuro. Questo è quello che penso in questo momento. Non sento alcuna pressione. Cercherò solo di migliorare ogni giorno e in ogni torneo". Lo ha detto il giovane talento spagnolo Rafael Jodar al termine del match di esordio alle Atp Finals di Torino. Match perso 6-4 6-4 contro Alexander Zverev, il numero uno del mondo. "Lui ha giocato un tennis di altissimo livello - ha aggiunto - ed era difficile in queste condizioni, la palla va molto veloce. Ho avuto le mie occasioni e non le ho sfruttate, soprattutto nel primo set, ma penso che questa partita mi aiuterà ad abituarmi al campo per i prossimi incontri". "Penso di essere stato competitivo: è stata una partita combattuta, con solo due break, decisa da piccoli dettagli - ha concluso Jodar - ma non credo ci fosse una grande differenza tra me e lui. Ho avuto la sensazione di competere contro uno dei migliori giocatori al mondo. Ovviamente lui ha giocato i punti importanti meglio di me. Ecco perché ha vinto oggi. Ma penso di aver fatto molte cose bene".

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