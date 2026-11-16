Atp Finals, Alcaraz: "Match difficile da preparare, concentrato fin dall'inizio"

E' stata una partita molto difficile da preparare, ci eravamo già affrontati diverse volte e abbiamo giocato partite al quinto set, sempre molto dure. Per questo ho cercato di essere molto concentrato fin dall'inizio, con un piano tattico su cosa avrei dovuto fare dal primo all'ultimo punto". Lo ha detto Carlos Alcaraz subito dopo il successo ottenuto contro Frances Tiafoe all'esordio alle Atp Finals di Torino. "Penso di aver iniziato la partita con grande serietà e solidità, giocando come avrei dovuto. Sono molto contento e orgoglioso di esser riuscito a mantenere questo livello in ogni punto e in ogni game - ha aggiunto lo spagnolo - Quando giochi contro i migliori, meno tempo passi in campo meglio è per il tuo corpo e per il tuo recupero. Perciò sono molto contento di aver vinto in due set e per il livello mostrato". A proposito dell'affetto da parte del pubblico italiano, Alcaraz ha ammesso che "non vedevo l'ora di giocare davanti a questo pubblico. Ogni volta che vengo qui mi sento così amato, non solo a Torino ma in tutta Italia. Amo la gente e il paese, è incredibile - ha concluso - Il fatto che questo torneo si tenga qui fa sì che tutti i giocatori vogliano esserci e, una volta arrivati, ci sentiamo molto a nostro agio, sia in campo che fuori. Non vedo l'ora di proseguire, di mantenere questo slancio e continuare a sentire tutta questa energia e questo amore".