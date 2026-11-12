Atp Finals 2026, Abodi: "Torino fino a 2030? Se ancora ministro farò in modo che succeda"

12 Nov 2026 - 13:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Se il problema del sindaco Lo Russo è quello di tenere le Atp Finals nella sua città fino al 2030, io da ministro della prossima legislatura farò in modo che questo succeda". Lo ha detto in maniera scherzosa il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi in occasione della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre, alludendo alle elezioni politiche in programma nel 2027. "Ho la consapevolezza di questo percorso iniziato diversi anni fa, si apre un secondo ciclo - ha aggiunto - La cosa fondamentale è l'organizzazione di questo evento che si è evoluto nel tempo, è stata percepita la necessità di farlo diventare espressione della catena di valore che si è manifestata in maniera sempre più significativa di anno in anno. Parlo del valore sportivo, del valore sociale e culturale".

Notizie del giorno
Vedi tutti
mogli
16:14
Un amore... di Finals: "giocano" anche fidanzate e mogli
16:00
Tennis: United Cup, Italia a Perth con Cobolli e Cocciaretto contro Canada e Danimarca
Jesus Owono
16:00
Andorra in campo dopo la tragedia de Miguel: "Deciderà Owono se e quando tornare"
15:58
F1, Antonelli commendatore dell'Ordine Equestre di Sant'Agata a San Marino
15:56
Binaghi: "Incasso biglietti Atp Finals superiore del 19% rispetto al 2025"