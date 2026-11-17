Provare l'ebbrezza di scendere sullo stesso campo che ha visto i colpi di leggende come Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal e Zverev, ma anche di incrociare la racchetta con grandi campioni: è una delle novità dell'edizione di quest'anno delle Nitto Atp Finals, 'Come and Play', che apre il centrale dell'Inalpi Arena al pubblico. Grazie all'iniziativa promossa da Fitp, ogni sera un gruppo di fortunati spettatori e spettatrici, scelti a sorpresa, può vivere l'emozione di palleggiare con alcuni dei protagonisti e protagoniste del tennis italiano. Basta avere un paio di scarpe da ginnastica e voglia di divertirsi. A inaugurare l'iniziativa sono stati il capitano della squadra azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, e Flavia Pennetta. Oggi sarà invece la volta dell'azzurra Tyra Grant, seguita domani da Luciano Darderi e giovedì da Francesca Schiavone.