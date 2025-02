Valtellina Orobie: Magnini e De Silvestro campioni italiani individual

Unica ombra in un domenica di pieno sole sulle Orobie Valtellinesi il numero di atleti al via: centododici, circa il cinquanta per cento in meno rispetto ai numeri che la Valtellina Orobie faceva registrare anni addietro. La neve che arriva sempre più tardi e le poche gare di preparazione ovviamente incidono, ma l’appello per tutti coloro che postano foto epiche con l’hashtag #savetheskimo è che se davvero si vuole salvare lo scialpinismo race in ambiente, questa è una delle gare da mettere in calendario: per la bellezza del tracciato e per la passione organizzativa degli uomini e delle donne di ASD Polisportiva Albosaggia.