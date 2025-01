Supergigante di Wengen, Von Allmen ottiene la prima vittoria in Coppa del Mondo, 5° posto per Paris

Prova coraggiosa per Von Allmen che è passato già particolarmente vicino alle reti in vista dell'Hundschopf e prendendosi grandi spazi all'ingresso della Kerner-S con tanto di "controcurva" per applicare al meglio l'ingresso nell'iconico tratto. Il giovane svizzero ha però pennellato l'Haneggschuss applicando traiettorie particolarmente strette e riuscendo così a contenere l'indecisione sulle ultime curve.