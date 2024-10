Alexander Steen Olsen firma la tripletta norvegese nel gigante di Soelden, 5° posto per Alex Vinatzer

Discorso diverso per Giovanni Borsotti che, complice un'interpretazione più aggressiva del muro austriaco, chiude la rassegna in diciannovesima posizione risalendo la graduatoria, ma soprattutto lasciandosi alle spalle Marcell Hirscher, giunto sì al ventitreesimo posto finale, ma dimostrando come i cinque anni di stop non hanno inficiato sulla tenuta fisica del fuoriclasse dal passaporto olandese. Fuori infine Filip Zubcic che presenta linee troppo lunghe in vista del piano spingendo eccessivamente e subendo così il rimbalzo degli sci fatali per evitare di finire nelle reti e difendere il primo podio stagionale.