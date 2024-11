Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Levi e firma la 98a vittoria in Coppa del Mondo di sci

Mikaela Shiffrin appare sempre più vicina a quota 100 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino. La statunitense ha dominato lo slalom speciale di Levi aggiudicandosi la prova finlandese per l'ottava volta e balzando così in vetta alla graduatoria generale. La fuoriclasse di Edwards ha lasciato soltanto le briciole alle avversarie completando la prova in 1'47"20 distanziando di 79 centesimi l'austriaca Katharina Liensberger e di 83 la tedesca Lena Duerr. Lontana l'unica italiana al traguardo, Martina Peterlini, giunta in diciassettesima posizione a 2"78 da Shiffrin, mentre non ha superato il taglio della prima manche Lucrezia Lorenzi, tornata a gareggiare dopo la morte della sorella Matilde.