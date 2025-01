Mikaela Shiffrin annuncia il ritorno in Coppa del Mondo: l'americana sarà di scena nello slalom di Courchevel

"Non sapevamo se sarei stata in grado di tornare in questa stagione, ma la scorsa settimana sono riuscita a tornare sulla neve e ad allenarmi un po', quindi nei prossimi giorni partirò per l'Europa per la mia prima Coppa del Mondo - ha spiegato Shiffrin durante la trasmissione TODAY -. Penso che dovrò affrontare le conseguenze di questo infortunio fino alla fine dell'inverno, ma non è doloroso. Sono riuscita a recuperare un po' di forza, quindi fisicamente sto molto bene".