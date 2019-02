Sci: Vinatzer è campione del mondo juniores, trionfa nello slalom

26/02/2019

Alex Vinatzer, già trionfatore in Coppa Europa, è il nuovo campione mondiale juniores di slalom. In Val di Fassa, sulla pista Aloch, si presentava forte dell'argento conquistato l'anno scorso a Davos, alle spalle di quel Clement Noel che appena un mese fa ha battuto due volte Marcel Hirscher , a Wengen e a Kitzbühel.

L'altoatesino classe 1999, con un anno di esperienza in più, ha dimostrato di non avere rivali: nella prima manche ha rifilato oltre un secondo a tutti, nella seconda ha attaccato ancora nonostante l'enorme vantaggio e alla fine ha chiuso con 1"38 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1"46 sul belga Sam Maes, al secondo bronzo consecutivo dopo quello in gigante.