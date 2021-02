Sci, SuperG Val di Fassa: terribili cadute per Lie e Schneeberger

Due gravi incidenti hanno segnato il SuperG della Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Prima la norvegese Kajsa Vickhoff Lie è finita contro le reti di protezioni dopo un'innaturale rotazione delle ginocchia ed è stata trasportata in ospedale in elicottero, poi l'austriaca Rosina Schneeberger ha impattato violentemente contro una porta riportando un altro grave infortunio che ha costretto gli organizzatori a interrompere nuovamente la gara per prestare soccorso all'atleta.

Voli terribili per Lie e Schneeberger

